Guerra en Irán, en directo | La ONU advierte de una "crisis masiva" si no se reabre el estrecho de Ormuz

Trump tacha de "estúpida" la propuesta de paz de Irán y reconoce que el alto el fuego se encuentra en "estado crítico" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de que el alto el fuego con Irán se encuentra "en estado crítico" tras la respuesta de la República Islámica al plan de acuerdo de paz, que el republicano calificó de "pedazo de basura". "Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo tras leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Trump tacha de "estúpida" la propuesta de paz de Irán y reconoce que el alto el fuego se encuentra en "estado crítico" Compartir en X

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La ONU advierte de una "crisis humanitaria masiva" si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado Millones, decenas de millones de personas, podrían sufrir hambre y desnutrición si no se abre el estrecho de Ormuz para permitir el paso de fertilizantes, según ha declarado el jefe de un grupo de trabajo de la ONU encargado de alertar sobre crisis humanitarias. En declaraciones a la agencia AFP, Jorge Moreira da Silva, responsable de la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos, ha asegurado que hay "pocas semanas" para "evitar lo que probablemente será una crisis humanitaria masiva". Por el estrecho de Ormuz transitan, normalmente, un tercio de los fertilizantes de todo el mundo. "Podríamos presenciar una crisis que condenaría a 45 millones de personas más a sufrir hambre y desnutrición", ha señalado. Compartir en X

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