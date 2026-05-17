El conductor que atropelló a ocho personas en Módena es un hombre de 31 años con problemas psiquiátricos

Los detalles La Fiscalía ha comunicado este domingo que continúa investigando las causas que pudieron llevar a Samir El Koudri, el autor del atropello, a perpetrar este suceso ocurrido este sábado en pleno centro de la ciudad de Módena, al norte de Italia.

Salim El Koudri, de 31 años, es el conductor que atropelló a ocho personas en Módena, Italia, con su Citroën C3. El incidente dejó a cinco personas en estado muy grave, incluyendo dos mujeres con las piernas rotas que han sido operadas. Tras el atropello, El Koudri chocó contra un escaparate y huyó, pero fue detenido por un ciudadano llamado Luca y otras cinco personas, pese a que intentó apuñalarlos. Actualmente, está siendo interrogado, aunque no ha dado explicaciones. Las autoridades investigan si el acto está relacionado con problemas de salud mental. La ultraderecha ha utilizado el origen marroquí de sus padres para politizar el incidente.

Tiene 31 años y su nombre es Salim El Koudri. Se trata del conductor que con su coche atropelló este sábado a ocho personas en pleno centro de la ciudad de Módena (Italia). Completamente descontrolado, el conductor salta con su Citroën C3 a la acera y se lleva por delante a todo el que caminaba por esa calle.

Después se estampa contra un escaparate y deja a una mujer muy herida, momento en el que el hombre aprovecha para escapar. "El sospechoso salió del coche y, mientras me pedían ayudar a la señora con las piernas rotas, huyó", cuenta Luca, el héroe que consiguió detener al agresor. Salió tras él y, con la ayuda de otras cinco personas, consiguieron detenerle con un placaje, que le dejó ensangrentado. Salim El Koudri intentó apuñalarle con un cuchillo.

El atropello ha dejado ocho víctimas, cuatro de ellas en estado muy graves, como son dos mujeres con las piernas rotas. La prensa italiana confirma que ambas han pasado por quirófano, pero no detallan más datos.

El autor está ahora mismo siendo interrogado, pero aun no da explicaciones. "Ahora estamos intentando entender la naturaleza del acto, aunque la dinámica parezca bastante clara", afirma el alcade de la ciudad, Massimo Mezzetti. La hipótesis, por ahora, es que el acto se deba a los problemas de salud mental que padece al autor de los hechos.

Por su parte, La Fiscalía ha comunicado este domingo que continúa investigando las causas que pudieron llevar a Samir El Koudri a perpetrar el atropello múltiple ocurrido. Así, y según informe EFE, los fiscales le comunicaron que se le han imputado los delitos de intento de homicidio múltiple y apuñalamiento y que actuó "con la clara y manifiesta intención de poner en peligro la seguridad pública, no solo la vida de las personas heridas, en una calle céntrica de la ciudad".

Salim El Koudri es italiano de nacimiento, nació en Bérgamo, al nordeste de Milán, en la región de Lombardía, pero sus padres son marroquíes, un hecho que la ultraderecha ya está utilizando.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido