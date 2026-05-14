Juanma Moreno: "Intentaré gobernar en solitario hasta el final. No tengo ningún interés en gobernar con Vox"

¿Qué ha dicho? A tan solo tres días de las elecciones en Andalucía, el candidato 'popular' ha asegurado que quiere "gobernar en solitario" porque no tiene "ningún interés en negociar con Vox".

Juanma Moreno, candidato del Partido Popular y actual presidente de la Junta de Andalucía, ha afirmado que busca "gobernar en solitario hasta el final" y no tiene "ningún interés en gobernar con Vox". En una entrevista en la Cadena SER, Moreno expresó sus objetivos de ganar las elecciones andaluzas en las ocho provincias y lograr una mayoría suficiente. Insistió en que, de superar el 40% de los votos, no negociará con otras formaciones y se dirigirá directamente a la investidura. Además, Moreno abordó el problema en los cribados de cáncer de mama, asegurando que han pedido perdón y tomado medidas correctivas. Criticó el uso político del tema y mencionó que atenderán las reclamaciones pertinentes.

El candidato del Partido Popular y todavía presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que intentará "gobernar en solitario hasta el final" porque, ha dicho, no tiene "ningún interés en gobernar con Vox".

Así de claro se ha mostrado este jueves Moreno en una entrevista en la Cadena SER tan solo tres días antes de las elecciones en Andalucía. "Tengo tres objetivos: ganar las elecciones, hacerlo en las ocho provincias y acercarnos o tener una mayoría suficiente", ha asegurado Moreno.

De esta manera, ha reconocido que "no es lo mismo que me falten seis o siete a que me falten uno o dos escaños". "Yo quiero gobernar en solitario. No tengo ningún interés en negociar con Vox. Yo seré el que negocie porque es mi competencia y me hago responsable de ese Gobierno", ha añadido.

Hace unos días, en una entrevista en 'OkDiario', Moreno ya dejó claro que si supera el 40% de los votos en las elecciones de Andalucía no se esforzará ni siquiera en hablar con otras formaciones políticas e irá "directamente a la investidura".

Así, en la entrevista de este jueves Moreno ha apelado "a esos votantes del PSOE y que están decepcionados con el sanchismo". Además, ha reconocido estar "ilusionado" en un "momento bonito". "Noto un enorme exceso de confianza, la sensación de que enfrente no hay nadie. Ese es primer error. Tengo adversarios muy fuertes. El resultado es muy ajustado", ha añadido.

Respecto al problema en los cribados de cáncer de mama, Moreno ha reiterado que han "pedido perdón". "Hemos puesto solución llamando a cribados y se hizo un plan nuevo con 500 contratos nuevos y asumimos responsabilidades con destituciones", ha dicho y ha echado en cara que "en el apagón y Adamuz nadie dimitió".

"No hay fallecidas. La ley de protección de datos no nos permite contar más. Se ha usado políticamente de forma descarada que ha sido negativa", ha defendido. Así, ha echado en cara a Amama que "ellas no quisieron sentarse conmigo, pero sí se sientan en otras mesas a decir cosas contra mí". "Nos constan seis reclamaciones, no seis muertes. Ellas tienen derecho a reclamar y nosotros las atenderemos", ha añadido.