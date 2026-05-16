Encuentran muertos a un guardia civil, a su mujer y al hijo de ambos en su vivienda de la casa cuartel de Dolores

¿Qué ha pasado? Ha sido un compañero del agente el que ha localizado los cadáveres. El guardia civil, encontrado en un pasillo, con un arma junto a él y con una herida en la cabeza.

En la localidad alicantina de Dolores, un guardia civil, su esposa y su hijo han sido encontrados muertos en su casa cuartel. Los cuerpos fueron hallados por un compañero del agente a las 11:00 horas. La mujer y el hijo estaban en una habitación, mientras que el guardia civil fue encontrado en el pasillo con un arma y una herida de bala en la cabeza. Se investiga como un posible caso de violencia machista. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto y suspendido actividades festivas. El Ministerio de Igualdad ofrece atención a víctimas de violencia de género a través del 016, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas.

Un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos, han sido hallados muertos en su vivienda de la casa cuartel en la localidad alicantina de Dolores. Los cadáveres los ha encontrado un compañero del agente fallecido a eso de las 11:00.

La mujer y el hijo de la pareja estaban en una de las habitaciones de la vivienda, mientras que el guardia civil estaba en el pasillo, con un arma junto a él y herido por arma de fuego en la cabeza.

Según ha podido confirmar el diario 'Información', los hechos se investigan como un posible caso de violencia machista.

Desde la Guardia Civil han señalado que se están investigando los hechos y todavía no se puede facilitar mas información al respecto.

Según fuentes a EFE, que aseguran que no existían antecedentes por violencia de género, el guardia civil tenía 55 años y su hijo 20 años, mientras que no se ha facilitado la edad de la mujer.

El Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial, además de la suspensión de todas las actividades festivas que había programadas en este periodo.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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