Los candidatos a presidir la Junta hacen un llamamiento al voto en una jornada clave para el futuro de Andalucía

¿Qué han dicho? Con Montero esperando con ganas el cierre de los colegios, Moreno ha avisado sobre las "comuniones" y las "sobremesas largas" para acudir cuanto antes a las urnas. Maíllo, candidato de Por Andalucía, el más madrugador.

Es jornada electoral en Andalucía. Es un día marcado por los comicios para presidir la Junta. Por un paso por las urnas que, como fueron en su día los de Extremadura, Aragón y Castilla y León, tendrán su papel en el terreno nacional. Porque todo se mira con Moncloa en mente. Porque los candidatos, todos ellos, saben lo que hay en juego y han llamado a votar en masa.

A no esperar y acudir cuanto antes a las mesas electorales. "Es época de comuniones. Mejor no dejarlo todo para el final que las sobremesas se hacen largas y son muy divertidas. Luego da pereza", ha dicho Juanma Moreno, candidato del PP a la Junta.

Ha posado hasta tres minutos con su voto. Con uno que a saber si puede ser decisivo para que termine obteniendo esa mayoría absoluta que tanto anhela. Para no depender de Vox y de un Manuel Gavira que ve estos comicios como "una oportunidad para tener un gobierno que tenga clara sus prioridades".

Al otro lado, el PSOE de Andalucía con María Jesús Montero al frente. Dejado atrás ya su paso por el Gobierno de Pedro Sánchez, la candidata socialista afronta el día "contenta e ilusionada". De momento, dice, no ha hablado con el presidente del Ejecutivo.

José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha llamado a votar por "los hombres y mujeres que dieron su vida" para tener el derecho al voto: "Por ellos, debemos participar".

El más madrugador de todos ha sido Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, que también ha hecho un llamamiento al voto "para que se decida lo que Andalucía quiere".

La jornada está transcurriendo con normalidad, salvo por el retraso en la apertura de tres colegios en Sevilla, Málaga y Cádiz. En el primero de los casos, las mesas no se han podido constituir hasta las 09:43.

Los resultados electorales, ante el retraso en el cierre de estos tres recintos, no se van a dar a conocer de manera oficial hasta las 20:43.

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