Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Moscú retoma los ataques contra Kyiv tras el alto el fuego de 3 días

Zelenski acusa a Rusia de "poner fin" al alto el fuego El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de "poner fin al silencio parcial" de los últimos días, en referencia al alto el fuego de 72 horas entre el 9 y el 11 de mayo, con el lanzamiento de más de 200 drones contra varios puntos del país, incluida la capital, Kyiv. "Rusia eligió poner fin al silencio parcial que había durado varios días. Durante la noche, se lanzaron más de 200 drones de ataque contra Ucrania", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha agregado que las tropas rusas han lanzado además "más de 80" bombas aéreas contra distintos puntos del frente, alcanzados también por "más de 30 bombardeos". Así, ha resaltado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado drones en Kyiv, Dnipropetrovsk, Yítomir, Mikolaiv, Sumi, Járkiv y Chernígov, al tiempo que ha confirmado daños en "instalaciones energéticas, edificios de apartamentos y una guardería", además de infraestructura ferroviaria, sucesos que, según Zelenski, han dejado "víctimas mortales", sin dar una cifra. Europa Press Compartir en X

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Rusia ha perdido más de 1,3 millones de soldados desde que empezó la guerra en Ucrania Rusia ha perdido más de 1,3 millones de soldados en Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, según ha informado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania este martes. Esta cifra incluye 1.020 en las últimas 24 horas. Según este informe, recogido por 'The Kyiv Independent', Rusia también habría perdido: 11.926 tanques

24.553 vehículos de combate blindados

95.855 vehículos y tanques de combustible

41.935 sistemas de artillería

1.795 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes

1.373 sistemas de defensa aérea

435 aeronaves

325 helicópteros

285.506 drones

33 buques y embarcaciones

2 submarinos Compartir en X

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Un exjefe de Gabinete de Zelensky, acusado en una investigación por corrupción en Ucrania Las autoridades ucranianas han señalado al exjefe de Gabinete de Volodímir Zelensky como sospechoso en una importante investigación por corrupción, según ha podido saber la agencia Reuters. La clase política de Kyiv se vio sacudida, el año pasado, por una extensa investigación que avivó la indignación política y provocó la dimisión del exasesor principal y mano derecha del presidente ucraniano, Andriy Yermak. Cae el hombre tras el presidente Zelenski a raíz del mayor escándalo de corrupción durante la guerra Yermak era su jefe de gabinete y hombre de confianza, el que lo había acompañado en todos los actos y visitas oficiales desde que empezó la guerra. "Estamos avanzando hacia la paz justa y duradera". Sin saberlo, estas palabras de Yermak en Ginebra fueron de las últimas que ha pronunciado como jefe de gabinete de Zelenski. E, incluso, unos días antes de su caída fue visto junto a Felipe VI en su visita a España. En un comunicado emitido este lunes, los organismos de anticorrupción del país aseguraron que el que fuera jefe de la Oficina del Presidente figuraba entre los sospechosos de participar en un grupo criminal que blanqueó unos 10,5 millones de dólares a través de un complejo residencial de lujo a las afueras de Kyiv. Si bien los organismos no mencionaron su nombre, Yermak ha sido extensamente identificado por los medios locales. Reuters Compartir en X

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Unos 200 buques rusos sancionados entran en aguas británicas Cerca de 200 buques de la denominada 'flota en la sombra', vinculada a Rusia, han entrado en aguas británicas desde que el primer ministro amenazara con interceptarlos hace casi dos meses, según BBC. Keir Starmer anunció, el pasado mes de marzo, que las Fuerzas Armadas del país abordarían a los buques sancionados que transitan por sus aguas nacionales. Según ha podido confirmar BBC Verify, 184 buques sancionados por Reino Unido han realizado unas 238 travesías por aguas británicas desde entonces, si bien el Gobierno no ha declarado públicamente que se haya abordado alguno. El Ministerio de Defensa ha señalado que está "perturbando y disuadiendo" a los buques de esta flota, sin dar detalles específicos. Un excomandante de la Marina Real ha calificado la inacción de "patética". Según la información de la cadena británica, los buques entraron en la zona económica exclusiva (ZEE) de Reino Unido, un área que se extiende hasta 200 millas náuticas —unos 370 kilómetros desde la costa—, principalmente a través del Canal de la Mancha. Compartir en X

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Rusia reanuda sus ataques contra Kyiv horas después del alto el fuego de 3 días Las fuerzas rusas han retomado sus ataques contra la capital ucraniana, Kyiv, apenas unas horas después de que expirara el alto el fuego de tres días negociadio por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania. Decenas de drones han sido lanzados hacia la capital; los restos de uno de ellos, interceptado, han caído sobre un edificio residencial de Kyiv, si bien no parece haber víctimas civiles. Según un periodista de 'The Kyiv Independent' presente en el lugar, las primeras explosiones se escucharon alrededor de las 3:35h de la madrugada del lunes. Minutos después, el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, aseguró que los restos de un dron interceptado cayeron sobre el techo de un edificio residencial de 16 plantas en el distrito de Obolon. También se han registrado daños causados por drones rusos en las regiones aledañas del óblast de Kyiv, en la ciudad de Fastiv, donde una guardería y varias viviendas resultaron dañadas. Compartir en X

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