Última hora
Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Moscú retoma los ataques contra Kyiv tras el alto el fuego de 3 días
Las fuerzas rusas han reanudado sus ataques en la capital ucraniana, Kyiv, la madrugada del 12 de mayo: decenas de drones fueron lanzados y los restos de uno interceptado han afectado un edificio residencial.
Zelenski acusa a Rusia de "poner fin" al alto el fuego
Rusia ha perdido más de 1,3 millones de soldados desde que empezó la guerra en Ucrania
Un exjefe de Gabinete de Zelensky, acusado en una investigación por corrupción en Ucrania
Unos 200 buques rusos sancionados entran en aguas británicas
Rusia reanuda sus ataques contra Kyiv horas después del alto el fuego de 3 días
Von der Leyen pide que el retorno de niños ucranianos secuestrados sea "condición central" en un acuerdo de paz
Zelenski acusa a Rusia de "poner fin" al alto el fuego
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de "poner fin al silencio parcial" de los últimos días, en referencia al alto el fuego de 72 horas entre el 9 y el 11 de mayo, con el lanzamiento de más de 200 drones contra varios puntos del país, incluida la capital, Kyiv.
"Rusia eligió poner fin al silencio parcial que había durado varios días. Durante la noche, se lanzaron más de 200 drones de ataque contra Ucrania", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha agregado que las tropas rusas han lanzado además "más de 80" bombas aéreas contra distintos puntos del frente, alcanzados también por "más de 30 bombardeos".
Así, ha resaltado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado drones en Kyiv, Dnipropetrovsk, Yítomir, Mikolaiv, Sumi, Járkiv y Chernígov, al tiempo que ha confirmado daños en "instalaciones energéticas, edificios de apartamentos y una guardería", además de infraestructura ferroviaria, sucesos que, según Zelenski, han dejado "víctimas mortales", sin dar una cifra.
Rusia ha perdido más de 1,3 millones de soldados desde que empezó la guerra en Ucrania
Rusia ha perdido más de 1,3 millones de soldados en Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, según ha informado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania este martes. Esta cifra incluye 1.020 en las últimas 24 horas. Según este informe, recogido por 'The Kyiv Independent', Rusia también habría perdido:
- 11.926 tanques
- 24.553 vehículos de combate blindados
- 95.855 vehículos y tanques de combustible
- 41.935 sistemas de artillería
- 1.795 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes
- 1.373 sistemas de defensa aérea
- 435 aeronaves
- 325 helicópteros
- 285.506 drones
- 33 buques y embarcaciones
- 2 submarinos
Un exjefe de Gabinete de Zelensky, acusado en una investigación por corrupción en Ucrania
Las autoridades ucranianas han señalado al exjefe de Gabinete de Volodímir Zelensky como sospechoso en una importante investigación por corrupción, según ha podido saber la agencia Reuters. La clase política de Kyiv se vio sacudida, el año pasado, por una extensa investigación que avivó la indignación política y provocó la dimisión del exasesor principal y mano derecha del presidente ucraniano, Andriy Yermak.
Yermak era su jefe de gabinete y hombre de confianza, el que lo había acompañado en todos los actos y visitas oficiales desde que empezó la guerra. "Estamos avanzando hacia la paz justa y duradera". Sin saberlo, estas palabras de Yermak en Ginebra fueron de las últimas que ha pronunciado como jefe de gabinete de Zelenski. E, incluso, unos días antes de su caída fue visto junto a Felipe VI en su visita a España.
En un comunicado emitido este lunes, los organismos de anticorrupción del país aseguraron que el que fuera jefe de la Oficina del Presidente figuraba entre los sospechosos de participar en un grupo criminal que blanqueó unos 10,5 millones de dólares a través de un complejo residencial de lujo a las afueras de Kyiv. Si bien los organismos no mencionaron su nombre, Yermak ha sido extensamente identificado por los medios locales.
Unos 200 buques rusos sancionados entran en aguas británicas
Cerca de 200 buques de la denominada 'flota en la sombra', vinculada a Rusia, han entrado en aguas británicas desde que el primer ministro amenazara con interceptarlos hace casi dos meses, según BBC. Keir Starmer anunció, el pasado mes de marzo, que las Fuerzas Armadas del país abordarían a los buques sancionados que transitan por sus aguas nacionales. Según ha podido confirmar BBC Verify, 184 buques sancionados por Reino Unido han realizado unas 238 travesías por aguas británicas desde entonces, si bien el Gobierno no ha declarado públicamente que se haya abordado alguno.
El Ministerio de Defensa ha señalado que está "perturbando y disuadiendo" a los buques de esta flota, sin dar detalles específicos. Un excomandante de la Marina Real ha calificado la inacción de "patética". Según la información de la cadena británica, los buques entraron en la zona económica exclusiva (ZEE) de Reino Unido, un área que se extiende hasta 200 millas náuticas —unos 370 kilómetros desde la costa—, principalmente a través del Canal de la Mancha.
Rusia reanuda sus ataques contra Kyiv horas después del alto el fuego de 3 días
Las fuerzas rusas han retomado sus ataques contra la capital ucraniana, Kyiv, apenas unas horas después de que expirara el alto el fuego de tres días negociadio por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania. Decenas de drones han sido lanzados hacia la capital; los restos de uno de ellos, interceptado, han caído sobre un edificio residencial de Kyiv, si bien no parece haber víctimas civiles.
Según un periodista de 'The Kyiv Independent' presente en el lugar, las primeras explosiones se escucharon alrededor de las 3:35h de la madrugada del lunes. Minutos después, el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, aseguró que los restos de un dron interceptado cayeron sobre el techo de un edificio residencial de 16 plantas en el distrito de Obolon. También se han registrado daños causados por drones rusos en las regiones aledañas del óblast de Kyiv, en la ciudad de Fastiv, donde una guardería y varias viviendas resultaron dañadas.
Von der Leyen pide que el retorno de niños ucranianos secuestrados sea "condición central" en un acuerdo de paz
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha exigido que el retorno de niños ucranianos deportados a Rusia sea una "condición central" en cualquier negociación de paz entre Kyiv y Moscú, y ha asegurado que la Unión Europea "no descansará" hasta que cada uno de los menores de edad secuestrados vuelva con sus familias.
"El retorno de cada niño ucraniano deportado por Rusia debe ser un punto central en cualquier acuerdo de paz. Porque, ¿cómo puede una nación elegir su propio futuro si a sus hijos se les niega ese derecho?", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un video proyectado durante una reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos celebrada este lunes en Bruselas.
Después de que los Veintisiete hayan acordado la imposición de sanciones contra 23 personas y entidades responsables del traslado forzoso de 20.500 niños ucranianos a Rusia en el contexto de la guerra, la conservadora alemana ha celebrado esta "contribución práctica" para devolver "al mayor número posible de niños" a sus familias.
"Decenas de miles de niños y niñas permanecen atrapados en Rusia, aterrorizados y añorando a sus familias y seres queridos. Muchos ya han sido rescatados gracias a los esfuerzos del Gobierno ucraniano, la sociedad civil y todos ustedes en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. Pero cada niño que permanece cautivo es uno de más. Y no descansaremos hasta que cada uno de ellos sea reunido con su familia", ha añadido.
Von der Leyen ha reivindicado que la libertad de esos niños "es la libertad de Ucrania", y su futuro "es también" el futuro de la Unión Europea, ahora en peligro entre denuncias de adoctrinamiento ideológico y militarización durante su estancia en territorio ruso.