Àngel Llàcer presenta en laSexta 'Congelados', el concurso donde solo los más fríos ganan: estos son los famosos que participan

Muy pronto, Carmen Lomana, Elena Furiase, Mario Vaquerizo, Raquel Sánchez Silva, Rosa López, Silvia Abril, Lorena Castell, Miki Nadal, Eva González, Fernando Romay, Sofía Cristo, Eduardo Casanova, Supremme de Luxe, Ana Fernández y otros muchos famosos se quedarán 'congelados' en laSexta por culpa de Àngel Llàcer.

Esta temporada de laSexta llega con una misión clara: poner a prueba los nervios, la paciencia y, sobre todo, la capacidad de no mover ni un músculo de estas pobres almas que se enfrentarán a la maldad de nuestro villano particular, Ángel Llàcer, dispuesto a hacerles la vida un poquito más difícil: "¡Bienvenidos a 'Congelados', el programa donde solo los más fríos ganan!".

"Las mentes más maquiavélicas de la televisión, conmigo a la cabeza, haremos las mayores perrerías a un grupo de famosos", avanza el propio Llàcer en este adelanto de lo que promete ser uno de los estrenos más gamberros de la cadena de Atresmedia.

Pero, ¿quiénes serán los valientes -o inconscientes- que se atreverán a participar en 'Congelados'? El vídeo sobre estas líneas ya permite descubrir algunos de los rostros conocidos que se enfrentarán al reto. Carmen Lomana, Elena Furiase, Mario Vaquerizo, Raquel Sánchez Silva, Rosa López, Silvia Abril, Supremme de Luxe, Lorena Castell, Miki Nadal, Eva González, Fernando Romay, Sofía Cristo, Eduardo Casanova y Ana Fernández son algunos de ellos. Famosos muy queridos, sí, pero también "muy queridos, pero un poco inconscientes".

La mecánica parece sencilla. La trampa está en todo lo demás. Cada vez que Llàcer pulse el botón, los concursantes tendrán que colocar las manos sobre las piernas y quedarse completamente inmóviles. Ni moverse. Ni hablar. Ni siquiera reaccionar. Y, mientras ellos intentan convertirse en estatuas humanas, delante de sus ojos ocurrirá prácticamente de todo.

"Les congelaremos, mancharemos y asustaremos mientras ellos no podrán mover ni un solo dedo", explica Llàcer. Porque en 'Congelados' la regla de oro es tan sencilla como cruel: "Aquí, si te mueves, pierdes".

Amenazas, sustos, situaciones surrealistas y escenas capaces de arrancar más de una carcajada (al espectador, al menos) se sucederán ante unos concursantes obligados a mantener la compostura cueste lo que cueste. Y si para ellos la experiencia puede ser un auténtico suplicio, para quienes estén al otro lado de la pantalla promete ser todo lo contrario.

Así que ya lo sabes: prepara la manta, pero no te preocupes por el frío. En 'Congelados', los que van a pasarlo realmente mal son ellos.

Muy pronto, en laSexta, llega 'Congelados'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido