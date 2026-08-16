"Tenía un tren de vida como un jeque, con coches que quitan el hipo": así "chuleaba" el estafador Jorge Lozano en el barrio obrero donde creció

En 2021, Equipo de Investigación recorrió Ciudad Lineal para reconstruir la vida de Jorge Lozano y descubrir cómo el estafador había logrado exhibir un lujoso tren de vida ante sus vecinos.

Hasta el barrio de Ciudad Lineal (Madrid) se desplazaba Equipo de Investigación en este reportaje de 2021 en el que analizaba la figura del estafador Jorge Lozano para hablar con los vecinos que lo habían visto crecer.

El dueño de una joyería de la zona lo conocía bien: "En el barrio todo se habla y se dice y sé que hubo varias personas afectadas, entre ellas, un amigo mío, por sus estafas". "Es un hombre fuerte, bien trajeado. Cuando iba con trajes llevaba un portafolios", añadía.

En la zapatería aseguraban que allí compraba zapatos "buenos" "para vestir", "porque solía ir bien arreglado".

Su estilo de vida llamó la atención en el barrio. "Te voy a decir una cosa: tenía pinta de chulo tirando a sinvergüenza. Tenía un tren de vida como un jeque. Venía con una chica, que creo que era su pareja, y dijo que las perspectivas que tenía era las de un chico que volaba muy alto", señalaba un vecino. "Venía con cada coche que nos quitaba el hipo... venía con un Porsche y un Ferrari", comentaba.

Su familia, desde luego, no era el origen de esa riqueza según este hombre: "A su padre lo he conocido yo con un Opel Vectra toda la vida. Es hijo de uno que tenía un bar ahí".

Los reporteros no dudaron en acudir al bar que regentaba el padre de Jorge Lozano. El dueño actual explica que la familia del estafador trabajaba de sol a sol.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el estafador de las mil caras en atresplayer.

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