Festivo pasado por agua: España llega al gran 15 de agosto con fuertes tormentas, viento y granizo

Los detalles Un total de 15 comunidades autónomas estarán este sábado en aviso por lluvias y tormentas y cinco de ellas alcanzarán el nivel naranja: Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Este 15 de agosto, las tormentas marcarán la jornada festiva en España, con 15 comunidades autónomas en aviso por lluvias y tormentas, y cinco en nivel naranja: Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, según la Aemet. El paso de una vaguada atlántica, en transición hacia una DANA, provocará inestabilidad, aunque se debilitará el domingo. Andalucía y Castilla-La Mancha verán las primeras tormentas, intensificándose en la mitad norte y este. Las zonas con mayor riesgo de inundación incluyen Alto Ebro, norte de Cataluña, Ibérica Sur, sureste y centro de Castilla y León. Además, se esperan descensos de temperatura y vientos moderados en diversas regiones.

Las tormentas se adueñan de este 15 de agosto dejando así un festivo pasado por agua. Un total de 15 comunidades autónomas (CCAA) estarán este sábado en aviso por lluvias y tormentas y cinco de ellas alcanzarán el nivel naranja: Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A su vez, aunque en menor medida, también habrá avisos por calor, olas y nieblas.

El paso de una vaguada atlántica, en transición hacia una DANA, dejará este sábado un ambiente inestable en buena parte del territorio peninsular. Eso sí, esta DANA perderá fuerza el domingo, mientras se desplaza hacia el suroeste de la Península.

Andalucía y Castilla-La Mancha serán las primeras comunidades en contar con tormentas, que alcanzarán mayor intensidad a lo largo de la tarde en casi toda la mitad norte, mitad este y zonas del centro. Estas lluvivas se van a dar en Castilla y León, Madrid, Castilla la Mancha, Aragón, Navarra, Euskadi, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Murcia.

De esta manera, las más potentes y que traen mayor riesgo de inundación se van a dar principalmente en cinco zonas: Alto Ebro (Soria-La Rioja-oeste de Zaragoza), norte de Cataluña, Ibérica Sur (Teruel-Cuenca-Castellón-Valencia), sureste (Granada-norte de Almería, interior de Murcia y Albacete) y centro de Castilla y León (desplazándose hacia el norte-noroeste).

A partir de las horas centrales del día, irán apareciendo nubes de evolución por gran parte de la Península y Baleares, exceptuando por el suroeste, que dejarán precipitaciones y tormentas en buena parte del interior, especialmente en zonas de montaña y del este. Aemet prevé que estas sean de intensidad fuerte o muy fuerte y vengan acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo, puntualmente grande.

Asimismo, concretamente, los avisos son naranjas en León, Palencia, Soria, Burgos, La Rioja, Lleida, Tarragona, Cataluña, Teruel y Castellón. De esta manera, este pequeño descanso del calor trae un descenso de las temperaturas en todo el país: el noreste de Castilla y León, La Rioja, Navarra, el sur de País Vasco, oeste de Aragón y Castilla-La Mancha contarán con una bajada de entre 6 y 8º.

En este contexto, el viento será moderado y del norte en la mitad norte peninsular y que podrá ser fuerte en el litoral oeste gallego. Además, soplará del sur y suroeste, de flojo a moderado, en la mitad sur; mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares soplará del este y sureste moderado. En Canarias se registrará el alisio moderado con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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