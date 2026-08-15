Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada dejando decenas de avisos y daños materiales sin causar víctimas

¿Qué ha pasado? Tras el seísmo, al que han seguido otros 15 más, la Junta ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1. El temblor, registrado a las 01:04 a 10 kilómetros de profundidad, se ha sentido tanto en la provincia nazarí como en localidades de Jaén, Almería, Málaga y Córdoba.

Un terremoto de magnitud 5, con epicentro en Alhendín, Granada, ha sacudido la provincia andaluza la madrugada del sábado, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo, registrado a las 01:04 a 10 km de profundidad, se sintió en casi todos los municipios de Granada y su área metropolitana, así como en localidades de Jaén, Almería, Málaga y Córdoba. Este temblor, el más fuerte de una serie de 15 registrados en el área, ha provocado más de 200 llamadas de emergencia y daños materiales sin dejar heridos. La Junta ha activado la fase de emergencia para coordinar recursos y actuaciones necesarias, trabajando con la Diputación de Granada y ayuntamientos afectados. Se han producido desprendimientos y daños en fachadas y tejados.

Un terremoto de magnitud 5 y con epicentro en Alhendín, en Granada, se ha sentido en la provincia andaluza en la madrugada de este sábado. Así ha informado de ello el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que expone que el seísmo se ha registrado a las 01:04 a 10 kilómetros de profundidad en un movimiento de tierra que se ha dejado notar en la población.

El IGN registra los diferentes puntos desde los que la población ha sentido tal seísmo gracias a la información que dan los vecinos de caída de objetos, movimiento de muebles o temblor de puertas y ventanas desde casi todos los municipios de Granada y su área metropolitana.

También se ha sentido en localidades del norte como Huéscar, en zonas costeras como Almuñécar, Motril y Salobreña, en el poniente y en la Alpujarra.

Además, han notado el temblor localidades de Jaén como Alcalá la Real, Linares o Jódar, en pueblos de la costa de Almería como la capital, Roquetas, El Ejido o Adra, y en la costa de Málaga, desde Fuengirola o Torremolinos a Vélez, además de Córdoba capital.

Este temblor se ha sumado a otros tres terremotos registrados en la misma zona del área metropolitana de Granada, aunque ha sido el de mayor magnitud. Durante el viernes, se han registrado seísmos de 2.3 y 3.7 y han provocado llamadas de alerta de vecinos de diferentes puntos de la provincia.

Tras dicho seísmo, el IGN ha registrado 15 terremotos de diferente intensidad concentrados en el área metropolitana de Granada, que ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales pero que no ha dejado ningún herido.

La Junta activa la fase de emergencia

La continuidad de los terremotos ha recordado al denominado enjambre sísmico en Vega de Granada en enero de 2021, cuando la Junta activó el fase de pre-emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada, un operativo que estuvo activo durante tres meses en los que se gestionaron más de 1.600 avisos.

En esta ocasión, la Junta ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, de tal plan. Así lo ha anunciado Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, con el objetivo de reforzar el seguimiento de la situación y de coordinar tanto recursos como las actuaciones necesarias.

En ese sentido, ha explicado que la Junta está trabajando de manera coordinada con la Diputación de Granada y con los ayuntamientos afectados, añadiendo que tanto los Bomberos como la Policía están analizando puntos con daños para evitar que por la zona transiten peatones. Ha pedido a los ciudadanos que respeten las indicaciones y también que se mantenga la calma y se evite entrar y salir de edificios, además de otras medidas preventivas y de autoprotección como alejarse de fachadas, cornisas, balcones o muros por la posibilidad de que se produzcan desprendimientos.

De momento, el temblor ha provocado desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla.

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