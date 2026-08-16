"Sabiendo que mi marido estaba enfermo, no le importó estafarle 17.000 euros": el desgarrador relato de una víctima del impostor Jorge Lozano

En 2021, Equipo de Investigación reconstruyó la historia de Jorge Lozano, un impostor que logró ganarse la confianza de vecinos y amigos mientras inventaba una vida de lujo para estafarles.

En 2021, Equipo de Investigación dedicaba un reportaje al estafador Jorge Lozano y viajaba hasta el lugar donde el impostor se asentó con una identidad: una zona en el norte de Madrid. "Lo conocimos jugando al fútbol en un equipo de veteranos. Era ingeniero de obras públicas... o eso pensábamos", contaba un vecino ante las cámaras del programa de laSexta.

Incluso llevaba cascos y planos en su coche. Contaba que tenía muchas obras y que trabajaba a nivel nacional. También contaba que había sido militar. "Decía que estuvo en las COES, las fuerzas especiales, y que fue destinado a Afganistán", aseguraba el hombre. Su intención con estas mentiras era "introducirse en un círculo de gente con nivel sociocultural medio-alto".

"Yo le incluí en mi círculo de amistades", reconocía, para después presentar a Soledad -hermana del actor Juan Luis Galiardo-, una de sus víctimas. "Estafó 17.000 euros a mi marido. Le pidió prestado a ese dinero para pagar unas nóminas imaginarias de una empresa imaginaria, porque todo en él era imaginario, era de paja", contaba ella.

Se hizo amigo de la pareja, como de muchas otras personas. "Cuando vio el momento oportuno, sabiendo que mi marido estaba enfermo... no le importó absolutamente nada pedirle 17.000 euros. Le dijo que se lo devolvía en poco tiempo y nunca más supimos nada", relataba.

Para ella, Lozano no tenía "ningún tipo de escrúpulos" ni "el más mínimo pudor o vergüenza". "Lo hacía de maravilla: abría el ordenador, tecleaba, tenía un contestador en inglés en su teléfono, nos hacía creer que conocía a todo el mundo. El estafador perfecto. Estafó a la novia, le robó dinero y joyas", añadía.

"A su novia llegó a llevarla a un chalé que era de otras personas que estaba en construcción y le hizo creer que ellos iban a vivir ahí", decía todavía sorprendida.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el estafador de las mil caras en atresplayer.

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