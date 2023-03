Santi Alverú, Defensor del Espectador, regresa al plató de Zapeando para mostrar a los zapeadores los mensajes que le llegan de los espectadores sobre el programa y ellos. Por ejemplo, el correo que le ha mandado Lali, de Torrox, a raíz de la visita que ha hecho Alicia Senovilla al programa. Y es que la espectadora comparó el look de los zapeadores en la actualidad con el que llevaban en la anterior visita de Senovilla.

"La de pelo que habéis perdido desde la otra vez", destaca Lali, que pide a los zapeadores que recuperen el vídeo porque van "a flipar": "Yo que vosotros cambiaría de champú". Santi Alverú recupera ese vídeo de finales de 2019 en el que se puede ver a Dani Mateo, Lorena Castell y Quique Peinado.

"¿Qué ha pasado ahí?", pregunta Santi Alverú al ver a sus compañeros con menos pelo mientras Lorena Castell afirma que tanto Dani Mateo como ella han perdido pelo y kilos. "Me lo estoy intentando dejar largo y me queda mejor corto", destaca Castell al comparar los dos looks.