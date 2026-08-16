Wyoming, sobre la crueldad de Netanyahu: "Hasta Hitler llevaba clandestinamente los campos de concentración"

José Yélamo y El Gran Wyoming reflexionaban sobre Gaza y el papel de Netanyahu en una entrevista que esta noche recupera laSexta Xplica, marcada por sus críticas a la crueldad del primer ministro de Israel.

"Hablamos mucho de Trump y no lo suficiente de Netanyahu", refería José Yélamo a El Gran Wyoming en esta entrevista que vuelve a emitir esta noche laSexta Xplica. "Estos señores se llevaron barcos repletos de niños en las costas de Gaza para que presenciaran en directo los bombardeos", lamentaba el presentador de El Intermedio.

Para Wyoming, "este tipo de crueldad es único y la primera vez que ocurre en la historia desde que tenemos conocimiento": "Hasta Hitler, todo el tema de la 'solución final' y los campos de exterminio, los llevaba clandestinamente, coño".

"Esto que está pasando ahora es completamente insólito", aseguraba, para después centrarse en la figura de Trump: "Parecía que actuaba como 'el primo de Zumosol'. Pero quien lleva la iniciativa es Netanyahu".

El showman ironizaba con que "la principal preocupación de Netanyahu es liberar a la mujer iraní, como todos sabemos" y recordaba que dijo que esto "era un sueño que llevaba 30 años esperando".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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