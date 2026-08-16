Azúcar y "algo más": así transforma en torrefacto el café natural de una empresa portuguesa que exporta a España

A 15 kilómetros de Badajoz, Campo Maior presume de ser la capital europea del café. Allí, un productor portugués mostraba a Equipo de Investigación cómo el café natural se convierte en torrefacto.

En Portugal consideran un héroe nacional al comendador Rui Nabeiro, el mayor empresario de café del país, del que tienen una estatua en este municipio situado a tan solo 15 kilómetros de Badajoz. Campo Maior tiene 9.000 habitantes y es conocido como la capital europea del café, la cuna del café torrefacto.

Equipo de Investigación viajaba hasta allí en 2023 para entrevistar a Francisco Castanho, un pequeño productor de torrefacto que explicaba qué diferencia a esta variedad que tanto exportan a España del café natural.

El trabajador mostraba las diferentes máquinas en las que se realizan el tueste y otra serie de procesos. El torrefacto se consigue añadiendo azúcar y algo más. "Añadimos melaza de algarroba al café y sigue tostando durante 50 minutos", explicaba.

En España está prohibido fabricar café torrefacto con melaza, pero se permite que se importe y consuma. El 90 % del torrefacto que producía está fábrica en 2023 era importado a nuestro país.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el poder del café en atresplayer.

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