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Azúcar y "algo más": así transforma en torrefacto el café natural de una empresa portuguesa que exporta a España

A 15 kilómetros de Badajoz, Campo Maior presume de ser la capital europea del café. Allí, un productor portugués mostraba a Equipo de Investigación cómo el café natural se convierte en torrefacto.

Melaza, el ingrediente prohibido para fabricar café torrefacto en España que sí se importa y se consume

En Portugal consideran un héroe nacional al comendador Rui Nabeiro, el mayor empresario de café del país, del que tienen una estatua en este municipio situado a tan solo 15 kilómetros de Badajoz. Campo Maior tiene 9.000 habitantes y es conocido como la capital europea del café, la cuna del café torrefacto.

Equipo de Investigación viajaba hasta allí en 2023 para entrevistar a Francisco Castanho, un pequeño productor de torrefacto que explicaba qué diferencia a esta variedad que tanto exportan a España del café natural.

El trabajador mostraba las diferentes máquinas en las que se realizan el tueste y otra serie de procesos. El torrefacto se consigue añadiendo azúcar y algo más. "Añadimos melaza de algarroba al café y sigue tostando durante 50 minutos", explicaba.

En España está prohibido fabricar café torrefacto con melaza, pero se permite que se importe y consuma. El 90 % del torrefacto que producía está fábrica en 2023 era importado a nuestro país.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el poder del café en atresplayer.

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