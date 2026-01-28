Alba Flores y Elena Furiase recuerdan su infancia y una escena inédita: "Hay un trocito muy guay que se quedó fuera del montaje"

Alba Flores y su prima Elena Furiase recuerdan su infancia juntas durante la entrevista en 'Lo de Évole' en Madrid. Uno de los juegos más habituales era "hacer televisión" en casa.

Alba Flores y su prima Elena Furiase comparten algunos recuerdos de su infancia durante la entrevista en 'Lo de Évole', mientras desayunan en el bar Muñiz de Madrid. "Somos primas hermanas, hermanas primas", asegura Alba entre risas, refiriéndose a la estrecha relación que siempre las unió. Elena recuerda que estaban "todo el rato juntas" y que, a pesar de ser muy diferentes, se complementaban: "Éramos la noche y el día".

Mientras Elena confiesa que era "una cursi" a la que le gustaba el rosa, las Barbies y las Polly Pockets, Alba prefería inventar juegos de superhéroes y explorar "poderes imaginarios".

Entre sus pasatiempos favoritos estaba "jugar a la televisión en casa". "Elena era una presentadora niña que te cagas", bromea Alba. "Ella era la realizadora, una conductora del programa increíble, y hacíamos entrevistas a gente", recuerda. Las entrevistas eran principalmente a miembros de la familia, quienes siempre se prestaban al juego.

Incluso algunos de esos momentos fueron grabados. "Hay un trocito muy guay que se ha quedado fuera del montaje de la película, donde entrevistamos a Juan el Golosina", comenta Alba. Elena, por su parte, recuerda con humor algunas de sus preguntas: "Yo le decía: '¿Pero usted es un hombre, pero es un poco mujer?'...y le pedía que me lo explicara".

