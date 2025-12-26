Así vivieron Ana Fernández y Maggie García el rodaje de lo nuevo de 'Los Protegidos', en vídeo

Ya está disponible en Atresplayer 'Un nuevo poder', la nueva temporada de 'Los Protegidos'. En esta ocasión, este grupo de superhéroes deberán salvar la Navidad. Descubre más sobre la vuelta de la serie en el vídeo principal.

Una de las series más reconocidas de Atresmedia, 'Los Protegidos', vuelve a Atresplayer. En 'Los Protegidos: un nuevo poder', los superhéroes deberán llevar a cabo una misión muy complicada: evitar que la Navidad desaparezca para siempre. Ana Fernández y Maggie García, dos de sus protagonistas, visitan Zapeando para contar los secretos de esta nueva temporada.

"¿Sufrís mucho esta temporada?", pregunta Cristina Pedroche a las actrices. "Siempre sufren los Protegidos", responde Fernández, "creo que el título no está bien, debería ser 'Los Perseguidos'". Ana expone que, para ellos, siempre que les llaman para hacer una nueva temporada "es un regalo".

"Es un lugar de confort, es familia", añade, "disfrutamos muchísimo y, sobre todo, que funciona como un tiro la serie". Dani Mateo pregunta a las actrices si se hacen "putadillas en el rodaje". Maggie cuenta que su compañero Luis Fernández "es muy gracioso". "Como tengo la risa floja sabe a quién ir y yo me parto de risa", confiesa.

Ana expone que no se han hecho "putadas", pero que sí han tenido momentos curiosos. La serie se grabó entre junio y julio, "a 40 graditos, en Madrid, con gorro, bufanda y jersey". Fernández explica que en una de las primeras escenas que rodaron había una ambulancia "por si alguien caía".

La actriz, además, cuenta que rodaron en unos túneles que hay debajo de la M30, en Madrid. "Hay un submundo dentro del submundo", afirma, "Madrid está flotando".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.