Quiere más sol: Trump vincula la falta de luz natural con la delincuencia y exige "acabar con el absurdo cambio horario"

¿Qué ha dicho? En un mensaje en redes, considera innecesaria una práctica que a su juicio genera desajuste y confusión en la ciudadanía. Considera que cuanta más luz haya a lo largo del día es mejor "para combatir la delincuencia".

Donald Trump ha instado al Senado de Estados Unidos a acelerar la aprobación de la ley 'No More Changing the Clocks Act' para eliminar el cambio de hora, al que califica de "absurdo". El presidente argumenta que este ajuste, realizado dos veces al año, afecta negativamente a la vida cotidiana y está vinculado al aumento o reducción de la delincuencia. Trump defiende que más luz natural a lo largo del día ayuda a combatir el crimen. Critica esta práctica como innecesaria y llama a terminar con los ajustes de los relojes, instando al Congreso con un contundente "¡Háganlo de una vez!".

Donald Trump se lo ha dejado claro al Senado de Estados Unidos. Se lo ha dejado más que claro en lo que respecta al cambio de hora. El presidente norteamericano ha exigido a la Cámara que acelere la tramitación de la denominada 'No More Changing the Clocks Act', o ley para el fin del cambio de hora, para que se acabe lo que él califica "absurdo cambio horario".

Para acabar con algo que se hace dos veces al año y que además ha vinculado con el aumento o la reducción de la delincuencia. "Es mejor que haya más sol a medida que avanza el día, ¡también para combatir la delincuencia!", ha defendido un Trump que insiste en las ventajas de la luz natural conforme pasan las horas.

Para el presidente, eso sí, el principal argumento para acabar con el cambio de hora es evitar las alteraciones que produce en la vida cotidiana.

Por ello, ha criticado lo que considera una práctica innecesaria y reclama acabar ya con los ajustes de los relojes.

"Se acabó lo de cambiar de forma absurda la hora de los relojes dos veces al año", ha expuesto, en referencia a los efectos de desajuste y confusión que considera genera esta práctica.

Por si no había quedado claro con su mensaje, ha hecho un llamamiento directo a culminar el proceso legislativo con una tajante frase final: "¡Háganlo de una vez!".

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