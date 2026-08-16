Las tormentas golpean España: el fuerte temporal deja dos muertos, inundaciones en varias regiones y rescates en Castellón

Calles cubiertas de lodo como consecuencia de la riada producida en la tarde del sábado en Manzaneda de Valdueza, Ponferrada.

Los detalles En Castillo y León, las precipitaciones provocaron una riada cerca de Ponferrada. Esta causó la muerte de dos mujeres de 60 y 80 años: también hay dos bebés heridos.

Las recientes tormentas en España han dejado un saldo trágico, especialmente en Castilla y León, donde dos mujeres fallecieron debido a una riada en Ponferrada. El desbordamiento del río Meruelo también resultó en dos bebés heridos y daños materiales. En Castellón, Bejís registró 186,4 l/m² de lluvia, lo que provocó el rescate de seis personas, mientras que el granizo causó estragos en Toràs. En Cataluña, el granizo de 5 cm en Girona dañó ventanas, y en Sallent, Barcelona, se produjeron inundaciones. La DANA perderá fuerza, pero las tormentas continuarán, aunque menos intensas. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando los 40 grados en Extremadura.

Las últimas horas en España han estado marcadas por una serie de tormentas que acabaron en tragedia. Las fuertes lluvias de este sábado en Castillo y León provocaron una riada cerca de los municipios de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, en Ponferrada, que causó la muerte de dos mujeres de 60 y 80 años.

Un desprendimiento de tierra y el agua y el barro anegaron la bodega donde se encontraban las dos mujeres, donde, tras desbordarse el río Meruelo, dos bebés resultaron heridos.

Otras de las zonas afectadas por esta DANA fue la localidad de Bejís, en Castellón, que recogió 186,4 l/m2, según la Aemet, donde seis personas tuvieron que ser rescatadas en una furgoneta. En su pueblo vecino Toràs cayeron 142 l/m2: el granizo provocó daños en el municipio y en cosechas.

Asimismo, el río Palancia sobrepasó la altura de algunos puentes y se desbordó en Teresa, también en Castellón. En Cataluña se llegó a registrar granizo de 5 cm de diámetro en Coll de Bruc, Girona, provocando daños en ventanas.

A su vez, este sábado se produjeron inundaciones en Sallent, Barcelona, la red de Rodalies sufrió incidencias por la tarde y en Berga un árbol de grandes dimensiones cayó sobre un vehículo. En la Región de Murcia se produjeron reventones cálidos, que dispararon las temperaturas hasta los 41 grados y provocaron fuertes vientos en Murcia y Mazarrón, provocando incidencias en la playa.

Durante las próximas horas, esta DANA perderá fuerza y comenzará a desplazarse hacia el sur, colocándose en el suroeste de la Península, en la vertical del Algarve portugués. Eso sí, durante el domingo crecerán tormentas, aunque mucho menos extendidas que el sábado.

Crecerán sobre todo en el norte de Castilla y León, Cantábrico (sobre todo oriental), Pirineo, buena parte de Cataluña, Castellón, interior de Valencia, sur de Aragón, Extremadura, oeste de Castilla la Mancha, sureste y este de Andalucía. Las zonas donde este domingo serán más intensas son el norte de Castilla y León, La Rioja, norte y centro de Cataluña, sur de Aragón y Castellón, Extremadura-oeste de Castilla la Mancha y este de Andalucía.

En cuanto a temperaturas, estas no van a subir tanto como estaba previsto. Suben ligeramente en el oeste, lo justo para alcanzar los 40 grados en Extremadura, los 39 en el Valle del Guadalquivir, los 38 en Ourense o más de 25 grados en el Cantábrico occidental, donde el sábado no se alcanzaron.

Además de la entrada de una masa de aire fría entre el miércoles y el jueves, no parece que haya a corto plazo una nueva entrada de aire extremadamente cálido.

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