José Yélamo, a un empresario: "Si eres millonario y estás aquí de madrugada un sábado te lo agradezco; yo no lo haría

El presentador de laSexta Xplica bromea con Jorge Branger, un empresario, en el debate del programa de laSexta.

"Me hace mucha gracia la gente como Jorge (Branger) que nos dice que somos unos vagos y que luego hace un discurso antiimpuestos vinculándolo con el temita de la meritocracia", se queja una de las participantes en el debate de laSexta Xplica de esta noche. "Mis padres también se lo han currado y han tenido un salario de mierda durante toda su vida, y no es por esfuerzo", añade.

Por eso, pide "ojito" con lo que se le dice a la gente: "Al 80 % de la población española nos sale muy rentable que todo el mundo pague impuestos y haya sanidad y educación universal".

"Lo que yo no entiendo es cómo pasamos del 'somos pobres' a 'la culpa es del millonario'", responde Branger, señalándose a sí mismo, algo que el presentador no puede evitar remarcar. "Te has señalado cuando has dicho millonario", comenta. "Con el discurso del pijo me he venido arriba", bromea el empresario, que se ha reconocido recientemente como un orgulloso "pijo del barrio de Salamanca".

"Si eres millonario y estás aquí un sábado en laSexta Xplica a las 1:15 a.m. te lo agradezco, porque yo no estaría", remata Yélamo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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