Raquel Sánchez Silva pierde 10.000 euros tras fallar Lorenzo Caprile esta pregunta en ¿Quién quiere ser millonario?

Raquel Sánchez Silva se enfrenta a la pregunta número 10 de ¿Quién quiere ser millonario? por la que podría ganar 20.000 euros. "¿Qué tienen en común las ondas de radio, la señal wifi, el rojo y los rayos X?", pregunta Juanra Bonet en este vídeo, donde el presentador le da cuatro opciones: son ondas electromagnéticas, tienen la misma longitud de onda, son ionizantes o son visibles al ojo humano.

"El rojo es un color", destaca la periodista, que afirma que le genera muchas dudas esta pregunta pero que no quiere malgastar su comodín de la llamada: "No puedo llamar a Caprile para esto por mucho que le guste el rojo". Raquel Sánchez Silva cree que es la opción b, es decir, que tienen la misma longitud de onda, pero sigue sin tenerlo claro. "Si no le quieres llamar puedes plantarte o jugar", destaca Juanra Bonet a la periodista, quien afirma que si llama al diseñador de moda "se va a cabrear" si le llama para esa pregunta: "Me va a decir que no me contesta".

"Es más fácil que se enfade porque le llamas o porque no cuentas con él para esto", pregunta el presentador a Raquel, que reflexiona: "Porque no le llame y no cuenta con su ayuda porque es verdad que buscar la certeza con Lorenzo no sé si la voy a encontrar, pero lo mismo sí". Finalmente, la presentadora decide gastar el comodín de la llamada y llamar a Lorenzo Caprile, quien también cree que es la opción b. "Por las lecturas y estudios que he hecho sobre el rojo, lo más acertado es la b, porque todas estas ondas viajan a la velocidad de la luz", reflexiona el diseñador de moda.

"Si yo lo he intuido y Lorenzo lo tiene claro marcamos la b", destaca la periodista a Juanra Bonet, al que el diseñador pide que no ponga caras para hacer dudar a Raquel. "Si solo tengo una", responde, entre risas, Juanra Bonet a Caprile, quien insiste: "Tienes muchas". Sin embargo, la opción correcta no es la b, sino la a, y Raquel Sánchez Silva cae eliminada y pierde los 20.000 euros por lo que, finalmente, la periodista se lleva 10.000 euros para su asociación en defensa del Mar Mediterráneo.