Rosa López recuerda su humilde infancia en el piso de protección oficial donde creció: "Todo lo que me ha ocurrido lo he pedido desde esa ventana"

Rosa López charló en este programa con Albert Espinosa de "la barriada tan necesitada" que le vio crecer y donde pensaba que "algún día cantaría y recaudaría dinero" para el barrio: "Han pasado muchos años y no he hecho nada".

"Todo lo que me ha ocurrido en la vida lo he pedido con todas mis fuerzas desde esa ventana", confesó Rosa López, en este fragmento de un programa de 2023, donde se sinceró con Albert Espinosa sobre cómo vivió su infancia.

Sentados en el patio de su escuela, desde donde se ve la ventana de su antigua casa familiar, la cantante señaló todos los sueños que pidió en su día desde esas cuatro paredes "lanzándolos al universo". "Desde el primer amor, ser cantante hasta que me salieran tetas", bromea, señalando "el piso de protección oficial, que a sus padres tanto trabajo les costó".

"He sido muy feliz, no me ha faltado nunca nada, pero al vivir en una barriada tan necesitada pensaba que algún día cantaría y recaudaría muchísimo dinero para este barrio, y han pasado muchos años y no he hecho nada", reconoció Rosa López.

El primer beso, la primera persona que le gustó... Albert Espinosa no dudó en escarbar entre los recuerdos de Rosa, quien le contó, con total detalle, sus primeros líos amorosos: "Aquí escribí las primeras dos cartas a dos niños de los que me enamoré. Una de esas cartas fue a Enrique, el hijo de la portera que también estaba en el colegio, y ese día tocaba educación física y me puse mi chándal con mi faja de mi madre para correr, para que no me botasen las carnes, y ese día tuvimos que hacer un ejercicio en parejas y me tocó con él. Lo recuerdo y todavía me entran los calores".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de El camino a casa, con Rosa López, programa que laSexta emitió en mayo 2023.

*Se puede ver completo en astresplayer.com