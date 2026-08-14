Miki Nadal y Maya Pixelskaya se convierten en caballo, en vídeo: "El flequillo ni tan mal"

Una madre se ha hecho viral debido a la reacción que tiene su hijo cuando usa este filtro equino. Los zapeadores han querido probarlo y saber cómo sería su transformación.

Como señala Irene Junquera, existen muchas maneras de hacer sufrir a los niños en Internet. Un ejemplo son los filtros para la cámara de fotos del teléfono móvil, presentes en algunas aplicaciones.

Pueden ser divertidos, pero, a veces, no son una buena idea. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, una madre decide usar uno de estos filtros, que transforma su cara en un caballo. Lo hace frente a su hijo que, al verlo, no puede evitar gritar del susto.

"Es divertidísimo hacer sufrir a los chiquillos", comenta, irónico, Quique Peinado, "ahora ponle 'Posesión infernal' y a dormir". Miki Nadal anuncia que en el programa también van a usar ese filtro para saber cómo sería su propia transformación en caballo.

El primero que lo prueba es el propio presentador de Zapeando. "Creo que tú puedes hacer la cara de caballo sin filtro", afirma Irene. Nadal, incluso, imita el relincho del caballo cuando tiene el filtro activado. Maya Pixelskaya también se anima a usar el filtro. "El flequillo ni tan mal", concluye la zapeadora.

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