Eduardo Casanova recibe el Premio Joven infoLibre 2026 al Compromiso Social por 'Sidosa'

Los detalles En el documental, que se puede ver en Atresplayer, el actor, guionista y director confiesa que vive con VIH desde los 17 años.

El actor, guionista y director Eduardo Casanova ha sido galardonado este jueves con el Premio Joven infoLibre 2026 al Compromiso Social. Un reconocimiento que recibe por haber "convertido el cine en una herramienta para abrir debates incómodos, romper silencios y poner el foco en realidades expulsadas de los relatos convencionales".

El premio llega después de 'Sidosa', el documental en el que hace público que vive con VIH desde los 17 años y en el que se apropia del insulto para reivindicar dignidad y combatir el "estigma" y la "serofobia". "Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto 'maricón', yo quiero apropiarme de 'sidosa'", ha exclamado el cineasta.

En este sentido, 'infoLibre' destaca que de esta manera "reconoce una trayectoria marcada por la defensa de la diversidad, la visibilidad de las diferencias y el compromiso con los derechos colectivos".

Si bien Casanova no ha podido acudir a la cita que se celebraba este martes en Barcelona, han sido los otros directores, Lluís Galter y Marius Sánchez, quienes han recogido el premio.

Además, Jordi Évole ha participado a través de un vídeo en la gala, en el que ha asegurado que, para Casanova, a quien "le han dado fuerte por su trabajo", es importante "que te den un abrazo, que te reconforten con este premio".

El documental, que ha sido guionizado y producido por Jordi Évole, se puede ver en la plataforma atresplayer desde mayo, aunque antes fue proyectado en el Festival de Málaga.

Precisamente, allí Casanova confesaba que "era la única forma de la que yo podía hacer esto", y que no es otra que "a través de mi lenguaje, que es el cine".

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