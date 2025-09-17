Eva González desvela cómo es Mika, el nuevo coach de 'La Voz': "Me ha sorprendido bastante. Va a revolucionar el plató"

Eva González repasa en este vídeo todas las novedades de 'La Voz', desde la incorporación de Mika como nuevo coach, hasta el nuevo 'botón' que tendrán a su disposición los coaches o lo que han llamado "llego y canto".

Este viernes vuelve 'La Voz' a Antena 3 y Zapeando ha querido conocer los detalles de esta nueva edición con su presentadora, Eva González.

Las novedades de esta entrega comienzan por los coaches, pues Mika se une a Malú, Sebastián Yatra y Pablo López. En el vídeo sobre estas líneas, Eva apunta que el cantante británico le ha sorprendido y "va a revolucionar el plató de La Voz": "Parece muy paradito y formalito y para nada", señala.

De hecho, comenta que no solo se ha integrado bien entre los coaches más veteranos, sino que "es él el que se queda con los demás".

'La Voz' se reinventa una vez más y en esta edición los coaches tendrán a su disposición el 'botón del arrepentimiento', que les permitirá escoger a cantantes ante los que, en un principio, no se han dado la vuelta.

Además, se rescatará a concursantes que piensan que se han quedado fuera en los castings, algo que han llamado "llego y canto": "Los coaches no saben nada, el talent tampoco sabe nada y de repente se ve en el escenario y es el momento. Ahora o nunca", explica.

Eva además revela que fue Miki Nadal el primero que le hizo un casting. "Y ahí está, partiendo la pana", le responde le zapeador.

María, por su parte, le pregunta qué hace para estar tan guapa, a lo que Eva le contesta que "llevo todo el día de promo y entre promo y promo he puesto una lavadora y he tendido las sábanas".