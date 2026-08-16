¿Por qué ahora sí? Marruecos demuestra su capacidad para frenar una entrada masiva como la del 30 de julio en Ceuta

Los detalles El operativo puesto en marcha por Rabat en la frontera impidió la llegada de unas 300 personas a España. El 30 de julio, sin embargo, no hubo oposición alguna para los cerca de 80.000 que entraron al país.

El 15 de agosto, Marruecos demostró su capacidad para controlar su frontera con España, impidiendo una entrada masiva de migrantes que contrastó con lo ocurrido el 30 de julio. En esa fecha, cerca de 80.000 personas cruzaron sin oposición, mientras que el 15 de agosto, Marruecos desplegó miles de efectivos y embarcaciones para evitar que 300 personas ingresaran a Ceuta. Además, detuvieron a 61 sospechosos por incitar a la migración irregular. La pregunta persiste: ¿por qué Marruecos actuó el 15 de agosto y no el 30 de julio? La situación en Ceuta sigue siendo crítica, con miles de personas en condiciones precarias.

La pregunta es clara. La cuestión que deja lo que ha pasado, o lo que no ha pasado, este 15 de agosto. El interrogante del por qué. De por qué ese día sí y por qué no fue igual el 30 de julio. Porque si algo ha demostrado Marruecos es que si quiere, puede proteger su frontera. Es que si pone los medios necesarios es capaz de evitar una entrada masiva de migrantes a territorio español.

Es lo que logró el sábado. Es lo que consiguió blindando la zona en cuestión ante la opción de que se produjera lo mismo que se produjo a finales de julio. Porque había un llamamiento en redes sociales. Uno que todos se tomaron más que en serio y que conllevó a un despliegue nunca antes visto.

Que hizo que los ojos de Europa y del mundo estuviesen fijos en un lugar por que el que pasaron cerca de 80.000 personas el 30 de julio. Sin oposición. Sin nadie que les pusiera o pudiera poner freno como sí sucedió durante el sábado.

Y es que los marroquíes evitaron que cerca de 300 personas entrasen en España. Que 248 subsaharianos y 46 ciudadanos de Marruecos cruzasen a Ceuta. Todo, con un despliegue de miles de efectivos que Rabat puso para garantizar la seguridad.

Una que garantizaron, mientras muchas de las persona esperaban durante horas en las montañas para entrar, sin éxito, en Ceuta. Por si acaso, la Marina Real marroquí también activó seis embarcaciones semirrígidas en el mar.

Ante tal operativo, fue una misión imposible que se reeditase lo que sucedió el 30 de julio. Además, Marruecos ha detenido a 61 sospechosos por incitación y por promover la migración irregular a través de redes sociales.

Así pues, la pregunta es la que se dijo al comienzo del texto. La pregunta es por qué sí el 15 de agosto y por qué no el 31 de julio. Porque capaces son. Porque han demostrado que tienen la capacidad de impedir una entrada masiva de migrantes por su lado de la frontera.

Porque sí quieren, pueden. Tienen los medios. Tienen la logística para poner freno a algo que, más de dos semanas después, sigue teniendo a Ceuta al límite de su capacidad. Con cerca de 8.000 personas sobreviviendo como pueden. Con campamentos y asentamientos improvisados. Con chozas en acantilados. Con niños y niñas, con menores, en las calles.

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