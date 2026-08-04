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El día que Carmen Lomana conoció a una de las hijas de Zapatero: "Me quería morir"
"Me pidió una foto una hija de Zapatero porque dijo que era muy fan y yo me quería morir, pobre, no se habrá enterado de cómo las hemos puesto", cuenta Carmen Lomana en este vídeo.
Carmen Lomana cuenta en este vídeo la anécdota que vivió cuando conoció a una de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. "Me invitó Elena Benarroch a su casa, que Elena era muy amiga y vestía a la mujer de Zapatero, y vino una niña monísima pidiéndome una foto porque era muy fan, y me dijeron que era una de las hijas de Zapatero". "Yo me quería morir, no se habría enterado de cómo las habíamos puesto", confiesa la socialité.
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