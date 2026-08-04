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El día que Carmen Lomana conoció a una de las hijas de Zapatero: "Me quería morir"

"Me pidió una foto una hija de Zapatero porque dijo que era muy fan y yo me quería morir, pobre, no se habrá enterado de cómo las hemos puesto", cuenta Carmen Lomana en este vídeo.

Carmen Lomana

Carmen Lomana cuenta en este vídeo la anécdota que vivió cuando conoció a una de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. "Me invitó Elena Benarroch a su casa, que Elena era muy amiga y vestía a la mujer de Zapatero, y vino una niña monísima pidiéndome una foto porque era muy fan, y me dijeron que era una de las hijas de Zapatero". "Yo me quería morir, no se habría enterado de cómo las habíamos puesto", confiesa la socialité.

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