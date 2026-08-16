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Una "exitosa misión"

Dos aviones de combate españoles de la OTAN derriban un dron no identificado en el espacio aéreo de Rumanía

Los detalles El ministro de Defensa rumano ha confirmado que se avistó al objetivo a eso de las 04:44. "¡Felicidades a los pilotos españoles! Vigilancia, respuesta rápida y solidaridad aliada son garantías concretas de seguridad", ha dicho en redes.

Dos cazas F-18 Dos cazas F-18Europa Press
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Radu Miruta, ministro de Defensa de Rumanía, ha informado de que dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado un dron no identificado tras vulnerar su espacio aéreo durante una patrulla de vigilancia.

"A las 04:44, se detectó al objetivo ingresando en el espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya estaban en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir", ha confirmado el mandatario rumano en sus redes sociales.

Según Miruta, el dron fue interceptado entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país y cerca de la frontera con Moldavia.

"¡Felicidades a los pilotos españoles y al personal militar rumano en el centro de mando por una exitosa misión!", ha celebrado Miruta, que dice que la "vigilancia, la respuesta rápida y la solidaridad aliada son las garantías concretas de seguridad".

Rumanía se encuentra "en primera línea de defensa de la Unión Europa", expone el ministro, y comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros con Ucrania. Ya son varios los drones rusos que han violado en varias ocasiones su espacio aéreo desde el comienzo de su operación militar contra Kyiv en febrero de 2022.

Este derribo llega días después de que un caza italiano abatiera otro dron en el espacio aéreo de Letonia. "La OTAN está preparada y es capaz de reaccionar ante cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día y los siete días de la semana, para salvaguardar nuestro territorio y proteger a nuestra población", dijo Allison Hart, portavoz de la Alianza.

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