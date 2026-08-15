Trump desafía a Irán con el estrecho de Ormuz: "Muy pronto lo declararé como territorio de Estados Unidos, eso es lo que es"

Sí, pero... A pesar de las palabras del presidente norteamericano, los iraníes insisten en que el lugar "fue, es y será" suyo. "No se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos o discursos electorales", dicen.

Donald Trump ha desafiado a Irán respecto al control del estrecho de Ormuz, un punto estratégico crucial donde transita el 20% del petróleo mundial. Este conflicto, que se acerca a su sexto mes, ha generado un aumento en los precios de los combustibles debido al bloqueo y los ataques a buques. En un evento en Garden City, Trump declaró su intención de considerar el estrecho como territorio estadounidense, afirmando que ningún barco pasará sin su permiso. En respuesta, Kazem Gharibabadi, viceministro iraní, rechazó las amenazas de Trump, asegurando que Ormuz seguirá siendo iraní y que el bloqueo continuará mientras EEUU no acepte su derrota.

Donald Trump ha lanzado un desafío a Irán. Un claro desafío al régimen iraní en cuestión al estrecho de Ormuz. En relación con un lugar que está siendo clave en una guerra que se encamina al sexto mes de duración. Que va rumbo al medio año y que tiene a los mares por donde pasaba el 20% del petróleo mundial como uno de los puntos fundamentales del conflicto.

Porque el bloqueo tanto de un lado como de otro ha provocado un aumento en el precio de los combustibles. Una subida en el coste de la energía ante las dificultades para transportar el crudo. En sus mares, además, los pocos buques que transitan están siendo víctimas de los ataques y de las bombas.

Ante tal situación, Trump ha lanzado un órdago a los persas en un evento en la localidad de Garden City: "Muy pronto voy a declarar el estrecho de Ormuz como territorio de EEUU, es lo que en esencia es".

"Ningún barco va a pasar por allí a menos que nosotros lo permitamos", ha reiterado el presidente.

Además, insiste en que la guerra va estupendamente. "Irán está sufriendo una derrota aplastante", ha afirmado de un conflicto que comenzó el 28 de febrero después de que EEUU e Israel atacasen Teherán.

Tras las palabras del presidente, Irán ha reaccionado en redes. Lo ha hecho Kazem Gharibabadi, viceministro de exteriores, afirmando que "el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos o discursos electorales".

"Irán no teme a las amenazas ni se intimida ante las demostraciones de poder. EEUU debe aceptar la realidad de una vez por todas. Han sufrido derrotas estratégicas y Ormuz era, es y será iraní", ha expuesto.

El bloqueo, dice, va a continuar: "Mientras EEUU no acepte la realidad de la derrota y no abandone sus ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo".

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