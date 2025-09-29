Supremme de Luxe presenta la nueva temporada de 'Drag Race España': "Hay mucho talento en España"

La presentadora de la versión española de la franquicia visita el programa para contar algunas claves de la nueva temporada. Como desvela, esta edición el premio ha aumentado: de 30.000 a 50.000.

Supremme de Luxe visita Zapeando para presentar la nueva temporada de 'Drag Race España', que se estrenaba este domingo. Esta nueva temporada vuelve con novedades, entre ellas el premio que puede llevarse su ganadora: "El premio pasa de 30.000 a 50.000 euros".

"Sube más que los pisos", afirma Quique Peinado. "Ya está Quique sacando el rimmel", ironiza Maya Pixelskaya. "Enrique 'Peinada' va a ser ahora", añade Iñaki Urrutia. En esta edición van a competir por la 'corona' de Drag Race 12 reinas.

La presentadora del programa cuenta que a ella le sorprende "es que todavía nos puedan sorprender". "Cada edición es distinta, no se parecen a concursantes de los años anteriores y tienen mucho talento, hay mucho talento drag en España y a mí, eso, como dijo cierta persona, me llena de orgullo y satisfacción", añade.

Como jurado, repiten 'Los Javis' y la diseñadora Ana Locking. De Javier Ambrossi y Javier Calvo, Supremme destaca su creatividad. "En cualquier cosa tienen una visión muy amplia del espectáculo, muy global", comenta. De la diseñadora afirma que es "una maravilla".

"Ana es la más drag de todas nosotras", afirma. Supremme manifiesta que la gente es "amable y cariñosa" con ella y que el formato ha tenido muy buena acogida. "Mucha gente agradece que la televisión tenga un espacio así", añade.

