Ahora

Billete directo a los Juegos

La selección española de gimnasia rítmica se proclama campeona del mundo

España logra la medalla de oro en el concurso completo del Mundial y sella el billete directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La selección española de gimnasia rítmica, oro en el concurso completo de conjuntos La selección española de gimnasia rítmica, oro en el concurso completo de conjuntosAgencia EFE

Día de medallas. Día de campeones y campeonas para España. Primero en el Europeo de Atletismo y después en el Mundial de gimnasia rítmica.

La selección española de gimnasia rítmica se ha proclamado este sábado campeón del mundo en el concurso completo en los Mundiales de Alemania.

Un equipo formado por Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Marina Cortelles, Lucía Muñoz y Salma Solaun que ha logrado 28,950 puntos.

Además de este increíble logro, España sella el billete directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras acabar por delante de de Japón (plata) y Brasil (bronce), España logra el segundo oro de su historia 35 años del firmado en Atenas en 1991.

Las 6 de laSexta

  1. Marruecos bloquea el paso a Ceuta y detiene a casi 300 personas que intentaban entrar irregularmente desde Fnideq (Castillejos)
  2. Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada dejando decenas de avisos y daños materiales sin causar víctimas
  3. El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) ya afecta a más de 15.000 hectáreas y provoca la evacuación de Bernués
  4. La selección española de gimnasia rítmica se proclama campeona del mundo
  5. Ayuso elude hablar del ático en Chamberí y ataca al Gobierno del "traidor" Sánchez: "Han dejado que nos invadan muchos terroristas"
  6. Trump desafía a Irán con el estrecho de Ormuz: "Muy pronto lo declararé como territorio de Estados Unidos, eso es lo que es"