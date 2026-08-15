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Se coronan en Europa

Doble oro para España en los Europeos de atletismo: María Pérez y Paul McGrath ganan la media maratón de marcha en Birmingham

Los detalles La granadina ha conseguido el oro con un tiempo de 1:30:06 -récord mundial-, mientras que el joven, con un tiempo de 1:23.23, ha logrado en la ciudad inglesa el mayor logro de su carrera deportiva.

Doble oro para España en los Europeos de atletismo: María Pérez y Paul McGrath ganan la media maratón de marcha en Birmingham Doble oro para España en los Europeos de atletismo: María Pérez y Paul McGrath ganan la media maratón de marcha en BirminghamREUTERS
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Los españoles María Pérez y Paul McGrath han hecho historia. Se han convertido este sábado en campeones de Europa de medio maratón de marcha en Birmingham (Reino Unido).

La granadina ha conseguido el oro con un tiempo de 1:30:06, con el que ha batido además el récord del mundo. Mientras, el joven, con 1:23.23, ha logrado en la ciudad inglesa el mayor logro de su carrera deportiva tras la plata continental cosechada hace dos años en Roma 2024 y el bronce mundial en Tokio 2025.

Pérez, doble medallista olímpica y cuádruple campeona del mundo, marchó durante gran parte de la prueba junto a su compañero Miguel Ángel López y paró finalmente el crono en 1:30:06, nueva plusmarca mundial, para colgarse su segunda medalla de oro continental tras la conseguida en 2018 en Berlín en 20 kilómetros marcha.

El podio de la prueba femenina lo completaron la italiana Alexandrina Mihai (1:31:04) y la ucraniana Lyudmila Olyanovska (1:31:07), mientras que la francesa Pauline Stey (1:31:12) y la italiana Antonella Palmisano (1:32:10) completaron el 'Top 5'.

En paralelo, McGrath, de 24 años y entrenado por Alejandro Aragoneses, cruzó la meta en 1:23:23 para imponerse por 13 y 26 segundos a los italianos Francesco Fortunato (1:23:36) y Andrea Cosi (1:23:49), que se colgaron la plata y el bronce.

Esta es la tercera medalla para España en los Europeos de atletismo tras la plata de Marta García en los 5.000 metros y el bronce de Mohamed Attaoui en 800.

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