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La confesión de Lolita Flores a Àngel Llàcer en 'Tu cara me suena': "Me ponías porque no te conocía"

Àngel Llàcer destaca en 'Tu cara me suena' que Lolita tenía sueños eróticos con él. La reacción de Lolita Flores, en este vídeo.

La confesión de Lolita Flores a Àngel Llàcer en 'Tu cara me suena': "Me ponías porque no te conocía"

"Lolita tenía sueños eróticos conmigo", desvela Àngel Llàcer en el plató de 'Tu cara me suena', donde Lolita Flores responde tajante: "No, que me ponías, pero no tenía sueños eróticos contigo". "¡Me ponías porque no te conocía", insiste Lolita en el vídeo, donde Chenoa no da crédito de la conversación: "¡Hombre, por favor!".

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