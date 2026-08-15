Calma tensa en un despliegue inédito en Ceuta: el llamamiento a una nueva entrada masiva moviliza a la seguridad de España y Marruecos

¿Qué está pasando? Ambos países han multiplicado sus efectivos en un paso en el Tarajal que, de momento, está tranquilo. Los marroquíes aseguran que han frustrado un intento de cientos de migrantes para llegar a la ciudad autónoma.

La frontera del Tarajal en Ceuta se mantiene en relativa calma tras un intenso despliegue de seguridad por parte de Marruecos y España. Desde el 30 de julio, cuando miles de migrantes llegaron a nado, las autoridades han reforzado sus medidas de control para evitar nuevos intentos de cruce masivo. Marruecos ha desplegado seis embarcaciones semirrígidas en el mar y miles de agentes en tierra, apoyados por la Gendarmería y una nueva barrera metálica. España mantiene su presencia con la Guardia Civil en el mar y militares en tierra. Ambos países buscan prevenir concentraciones de migrantes cerca de la frontera.

Calma en la frontera del Tarajal. Calma, relativa calma, en Ceuta. En una ciudad autónoma que está al límite desde el 30 de julio. Desde una jornada en la que miles y miles de migrantes llegaron a nado a sus calles. Desde un momento desde el que ya se marcó el 15 de agosto como día a seguir. Porque había un llamamiento en redes. Uno que fue cada vez más intenso y que ha hecho que se despliegue un dispositivo inédito de Marruecos y España para evitar que lo que sucedió vuelva a suceder.

La Marina Real marroquí ha activado hasta seis embarcaciones semirrígidas en el mar. En tierra, miles de agentes de las Fuerzas Auxiliares controlan el perímetro fronterizo, apoyados por efectivos de la Gendarmería, que protegen la zona del monte.

Además, cuentan también con una nueva barrera metálica de unos cuatro metros de altura en las proximidades de la frontera. Las concertinas llevan instaladas desde comienzos de semana, levantando en la vía que conecta Fnideq con el paso fronterizo de Ceuta y busca impedir que posibles concentraciones de personas se aproximen directamente al entorno fronterizo.

En ese sentido, Marruecos afirma que ha frustrado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de la urbe de Fnideq.

Así lo han indicado fuentes de seguridad marroquíes, indicando que tal incidente se registró en una zona montañosa en las afueras de la ciudad y al suroeste de Ceuta. Tal y como comparten, los agentes dispersaron a los migrantes, que siguen en la zona.

Importante despliegue policial

El centro urbano de Fnideq amaneció en calma con la presencia de un importante despliegue policial.

Durante la madrugada se intensificaron las tareas de vigilancia en las inmediaciones de la frontera con Ceuta, tanto en tierra como en mar, con la intervención de lanchas rápidas y de drones.

El dispositivo no se ha limitado al perímetro fronterizo. Tal y como han informado medios de comunicación de Marruecos, los controles se han extendido hasta la localidad más próxima a la frontera.

En paralelo, el despliegue español se mantiene desde la pasada noche. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil se encuentra en el mar con sus embarcaciones, mientras en tierra controlan la frontera tanto militares como agentes de la Policía Nacional.

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