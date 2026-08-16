Noche favorable en el incendio de Peñas de Riglos para avanzar en la estabilización de un fuego que afecta a más de 16.000 hectáreas

¿Qué podemos esperar? Por fin, la jornada ha sido positiva y la previsión meteorológica es favorable. No se espera que haya inversión térmica, por lo que los medios aéreos podrán actuar antes.

La noche ha sido favorable en el incendio de Peñas de Riglos, permitiendo avances en la contención de las llamas que ya afectan a más de 16.000 hectáreas en Huesca. Las condiciones meteorológicas previstas para el domingo son favorables para los medios aéreos, lo que podría mejorar la situación después de un sábado complicado en el que el fuego avanzó sin cesar. El Gobierno de Aragón evacuó el municipio de Bernués y solicitó ayuda internacional. Actualmente, 600 efectivos y 35 medios aéreos trabajan en la extinción, con la UME y otros organismos coordinando los esfuerzos.

Noche favorable en el incendio de Peñas de Riglos. Noche positiva. Noche en la que se ha podido trabajar en contener las llamas. En aplacar un fuego que afecta ya a más de 16.000 hectáreas en Huesca y en la que se ha podido avanzar en su estabilización.

Además, la previsión meteorológica para este domingo es favorable para los medios aéreos. No se espera que haya una inversión térmica y que desde el aire se pueda actuar antes para combatir las llamas.

Pero por fin parece que la situación puede mejorar. Que puede ser favorable después de un sábado en el que las llamas no dejaron de avanzar. En el que el tiempo no acompañó y fue peor de lo que apuntaban las previsiones, haciendo incluso que el Gobierno de Aragón mandara un Es-Alert para evacuar el municipio de Bernués.

Con tal acción, son ya 19 los núcleos urbanos evacuados y 1.045 los vecinos que están lejos de sus casas a causa del fuego. En Bernués, las 25 personas del municipio se han trasladado a Jaca, según ha expuesto el Gobierno de Aragón, que ha informado de la activación del Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga para solicitar Bomberos de Francia y que den relevo a los medios españoles.

Porque el sábado fue más que complejo. "Las previsiones meteorológicas que teníamos han sido bastante más desfavorables de lo que se trasladó desde la AEMET", comunicó Francho Aso, director de extinción del incendio.

La preocupación, el flanco derecho, con una entrada de viento fuerte que condiciona las tareas y donde se están reorganizando las maniobras.

En cuanto a la parte izquierda, es la que está en mejores condiciones, ya que lleva "bastantes días" sin aumentar e incluso algunas zonas ya están enfriadas, ha indicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Cecopi.

Con respecto a la parte sureste, en torno al núcleo de Anzánigo, había que proteger la carretera para que no saltase porque había una masa forestal bastante amplia que llegaba prácticamente hasta el puerto de Monrepós, pero han conseguido que no llegara el fuego.

Hay hasta 1.000 efectivos y 40 medios aéreos trabajando en la extinción del incendio. Las llamas llegaron incluso hasta las inmediaciones de Santa María de la Peña, Triste y Yeste.

La UME, que sigue presente en la zona, cuenta con 160 efectivos y dos bulldozer que trabajan en coordinación con el INFOAR y el MITECO. En el primer caso, cuentan con tres helicópteros ligeros, dos medios y uno de coordinación, además de 16 cuadrillas terrestres, cinco helitransportadas, 12 autobombas y ocho bulldozer. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene en el terreno tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, tres helicópteros bombarderos y cuatro BRIF con ocho helicópteros.

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