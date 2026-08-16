Nuevo terremoto en Granada: se registra un seísmo de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla que deja decenas de avisos a Emergencias

¿Qué ha pasado? Después del temblor de magnitud 5 en Alhendín, la tierra ha temblado de nuevo dejando numerosas incidencias en Granada capital, Las Gabias, La Zubia, Ogíjares y Armilla. La provincia granadina lleva desde el viernes registrando movimientos sísmicos.

Un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla, en Granada, se ha hecho sentir en la madrugada del sábado al domingo sin que consten daños personales.

Así ha informado de ello Emergencias 112 Andalucía, que indican que han recibido llamadas desde Granada capital, Las Gabias, La Zubia, Ogíjares y Armilla. Han pedido extremar la precaución y seguir los consejos de lo servicios de emergencias para evitar riesgos.

El temblor se ha registrado a las 04:40 con una profundidad de siete kilómetros, según expone el Instituto Geográfico Nacional.

El nuevo seísmo se produce un día después del terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, que se dejó notar ampliamente entre la población durante la madrugada del sábado.

Sin dejar daños personales, el terremoto tuvo varias réplicas y fue el más fuerte de todos cuantos se produjeron en la provincia granadina, que lleva desde el viernes sintiendo temblar la tierra.

Tal fue la dimensión del seísmo que no solo lo sintieron en Granada, sino que también se notó en localidades de Málaga, Córdoba, Jaén y Almería.

En total, fueron casi un centenar de réplicas y más de 400 incidencias las que atendieron desde Emergencias, en unas horas en Granada marcadas por los movimientos sísmicos.

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