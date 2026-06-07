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Así fue la imitación de Silvia Abril a Nuria Roca en 'Homo Zapping' (con la participación estelar de José Corbacho)

La presentadora ha contando que nunca había visto la imitación que hizo la humorista de ella, así que lo ha hecho por primera vez este domingo. Su reacción, en el vídeo.

Imitación de Silvia Abril a Nuria Roca

"¿Te quieres ver imitada por Silvia Abril?", ha preguntado Berni Barrachina a Nuria Roca, a lo que la presentadora ha respondido que sí quería hacerlo y que iba a ser la primera vez que viera la imitación. "Súper hola. Soy Nuria Mega Roca y aquí estoy en el súper 'Homo Zapping", comenzaba la humorista, momento en el que entraba Roca (la de verdad) en escena. Además, el fragmento también cuenta con la participación estelar de José Corbacho.

Tras ver las imágenes, Mamen Mendizábal ha expresado que Corbacho, quien, en su opinión, "es el mejor, tiene muy mala leche también". "Y esa parte de acidez de Corbacho es muy buena. En el programa era el director y se nota", ha subrayado la periodista, quien cree que uno de los éxitos de 'Homo Zapping' era la exageración en las imitaciones y que todo "fuera a lo bestia".

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