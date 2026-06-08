Visita de León XIV a España, en directo | El papa acude hoy al Congreso de los Diputados y se reunirá también con víctimas de abusos

Las zonas de Madrid que se verán más afectadas por la visita del papa hoy El lunes 8 de junio es el último día del papa León XIV en Madrid: a las 9:30h tiene previsto un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica, mientras que más tarde se trasladará al Congreso de los Diputados donde se verá con los miembros del Parlamento. A las 11:30h, tiene un encuentro en la sede de la Conferencia Episcopal con los obispos españoles, con quienes comerá en la Nunciatura Apostólica. Por la tarde, a las 18:00h, hay una oración y homenaje a la virgen de la Almudena en la Catedral de la Almudena y después, un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio del Real Madrid, Santiago Bernabéu. 📍Nunciatura Apostólica - Avenida de Pío XII (distrito de Chamartín)

📍Congreso de los Diputados - Carrera de San Jerónimo (distrito Centro)

📍Sede de la Conferencia Episcopal - Calle Añastro (distrito Ciudad Lineal)

📍Catedral de la Almudena - Calle de Bailén (distrito Centro)

📍Estadio Santiago Bernabéu - Avenida de Concha Espina (distrito Chamartín) Hay que recordar que la 🚇estación de metro Santiago Bernabéu, de la línea 10, está completamente cerrada por obras. En cuanto a las líneas de autobús de la EMT, podrían verse afectadas: Desde las 18:00h, a raíz de la ofrenda floral a la virgen de la Almudena, las líneas de autobús🚌 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 60, 63, 65, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, C03, C1, C2, M1, M3 y SE832.

001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 60, 63, 65, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, C03, C1, C2, M1, M3 y SE832. En torno a las 19:00h, los incidentes se trasladarán a la zona del Bernabéu, con posibles afectaciones en las líneas de autobús🚌 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, 87, 120, 126, 147,149, 150, C1, C2, N1, N22, N24, N29, N30, SC1 y S10. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El lunes más complicado para la movilidad en Madrid a causa de la visita del papa Madrid se enfrenta este lunes a su "día más complejo" de la visita del papa León XIV a la capital, que arrancaba este sábado, con una agenda que llevará al pontífice a varios puntos de la capital como el Congreso, la Catedral de la Almudena y el Estadio Santiago Bernabéu. Es por ello que ya este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, explicaba que a pesar de que el pontífice no tendrá eventos masivos como pudieran ser la Vigilia en la Plaza de Lima el sábado o la masiva misa en Cibeles este domingo, cada movimiento del papa implica el cierre por completo al tráfico de las vías por las que pase y la revisión previa de la seguridad. Durante esta visita papal se ha pedido generalizar el teletrabajo y evitar desplazamientos innecesarios. De hecho este domingo, el Ayuntamiento advertía de posibles cortes de tráfico en la M-30 y otros puntos de la ciudad tanto por la mañana como por la tarde. → Estas son las zonas de Madrid a evitar durante este lunes de visita del papa Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Hoy, encuentro del papa León XIV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá hoy un encuentro con el papa antes de su visita al Congreso, donde León XIV pronunciará un discurso ante los diputados y senadores. El pontífice recibirá a Sánchez, que acudirá acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la sede de la Nunciatura Apostólica. De acuerdo a la agenda oficial, esta reunión está previsto que empiece a las 09:30h. Posteriormente, León XIV se desplazará en papamóvil hasta el Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso ante todos los miembros de las Cortes Generales en un gesto inédito, ya que es la primera vez que un papa visita la Cámara Baja. Estarán presentes Sánchez y todos sus ministros, a excepción del titular de Transportes, Óscar Puente, ya que está previsto que viaje a Luxemburgo para participar a las 09:00h en el Consejo ministerial de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El papa hace historia y ofrece un discurso en el Congreso de los Diputados Nunca antes un papa había tomado la palabra en el Congreso de los Diputados. León XIV romperá este lunes a las 10:30h esa tradición al convertirse en el primer pontífice que interviene en el hemiciclo de la Cámara Baja, en una visita histórica que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo protocolario y de seguridad durante semanas para cuidar hasta el último detalle. El papa accederá a las instalaciones con honores de jefe de Estado en una jornada cargada de simbolismo institucional. Cuando llegue al Palacio del Congreso, será recibido a pie de coche por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. Esto es todo lo que se sabe de la que será una imagen insólita de un papa en una visita en España: La imagen más insólita de la visita de León XIV: el papa hace historia y ofrece un discurso en el Congreso de los Diputados Fran López Galán Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo