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Visita de León XIV a España, en directo | El papa acude hoy al Congreso de los Diputados y se reunirá también con víctimas de abusos
La de León XIV será la primera ocasión en la que un papa de Roma ofrece un discurso ante el Congreso de los Diputados. Este lunes, además, se prevé que se reúna con víctimas de abusos en la Iglesia.
Asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia denuncian haber sido excluidas de la reunión con León XIV
León XVI ha lanzado mensajes contra la polarización y en el enfrentamiento
Los mensajes que han marcado el primer año del papa León XIV
El papa se da un baño de arte, cultura y deporte
Las zonas de Madrid que se verán más afectadas por la visita del papa hoy
El lunes más complicado para la movilidad en Madrid a causa de la visita del papa
Hoy, encuentro del papa León XIV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El papa hace historia y ofrece un discurso en el Congreso de los Diputados
El papa León XIV recibe hoy a víctimas de abusos de la Iglesia en la Nunciatura de Madrid
Asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia denuncian haber sido excluidas de la reunión con León XIV
Uno de los asuntos que León XIV está tratando desde su primer día en España es el de los abusos en la Iglesia. El pontífice ha asegurado durante su viaje a Madrid que esos abusos "son un llaga todavía abierta". Por ello, se reunirá con víctimas, pero algunas asociaciones denuncian haber sido excluidas en la visita papal y apuntan a "una visión sesgada" del problema.
"Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta". Es la afirmación que ha hecho León XIV a los periodistas que han viajado con él en el avión que le ha llevado a España.
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León XVI ha lanzado mensajes contra la polarización y en el enfrentamiento
En sus intervenciones, el papa no está esquivando el debate político. León XIV ya dejó un claro alegato contra la polarización este sábado y ahora también lo ha hecho contra la ultraderecha. Solo hay que leer la dedicatoria que esta mañana ha dejado en el libro de honor del ayuntamiento: "Que Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora".
Y es que en apenas cuatro segundos, León XIV se ha dirigido a aquellos que hacen del mundo un lugar más hostil durante la misa del Corpus Christi que se ha celebrado en la madrileña Plaza de Cibeles: "Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano".
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Los mensajes que han marcado el primer año del papa León XIV
El 8 de mayo de 2025, León XIV se convirtió en el nuevo líder de la Iglesia católica. Desde entonces, el pontífice ha mantenido una línea de discurso muy definida, centrada en la defensa de la paz, la dignidad humana y el diálogo, siguiendo en muchos aspectos el camino marcado por su predecesor, el papa Francisco.
La paz ha sido el gran eje de sus intervenciones públicas. Apenas unos días después de comenzar su pontificado, León XIV pidió no olvidar a las víctimas de los conflictos armados, especialmente en Gaza: "No podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas que sufren las guerras. En Gaza, niños, familias y ancianos supervivientes se mueren de hambre".
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El papa se da un baño de arte, cultura y deporte
Un baño de arte, cultura y deporte, intervenciones emocionantes y un Movistar Arena completamente abarrotado. Todo ello por su presencia, la del papa León XIV, que ha reunido este domingo en el Movistar Arena de Madrid a destacadas figuras en el encuentro 'Tejer redes'.
Tras llegar en su famoso papamóvil entre aplausos, gritos y furor por parte de miles de fieles, el pontífice ha saludado a los presentes más afortunados para disfrutar del evento. Uno de los momentos más destacados de la jornada lo ha protagonizado Antonio Banderas.
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Las zonas de Madrid que se verán más afectadas por la visita del papa hoy
El lunes 8 de junio es el último día del papa León XIV en Madrid: a las 9:30h tiene previsto un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica, mientras que más tarde se trasladará al Congreso de los Diputados donde se verá con los miembros del Parlamento. A las 11:30h, tiene un encuentro en la sede de la Conferencia Episcopal con los obispos españoles, con quienes comerá en la Nunciatura Apostólica. Por la tarde, a las 18:00h, hay una oración y homenaje a la virgen de la Almudena en la Catedral de la Almudena y después, un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio del Real Madrid, Santiago Bernabéu.
- 📍Nunciatura Apostólica - Avenida de Pío XII (distrito de Chamartín)
- 📍Congreso de los Diputados - Carrera de San Jerónimo (distrito Centro)
- 📍Sede de la Conferencia Episcopal - Calle Añastro (distrito Ciudad Lineal)
- 📍Catedral de la Almudena - Calle de Bailén (distrito Centro)
- 📍Estadio Santiago Bernabéu - Avenida de Concha Espina (distrito Chamartín)
Hay que recordar que la 🚇estación de metro Santiago Bernabéu, de la línea 10, está completamente cerrada por obras. En cuanto a las líneas de autobús de la EMT, podrían verse afectadas:
- Desde las 18:00h, a raíz de la ofrenda floral a la virgen de la Almudena, las líneas de autobús🚌 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 60, 63, 65, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, C03, C1, C2, M1, M3 y SE832.
- En torno a las 19:00h, los incidentes se trasladarán a la zona del Bernabéu, con posibles afectaciones en las líneas de autobús🚌 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, 87, 120, 126, 147,149, 150, C1, C2, N1, N22, N24, N29, N30, SC1 y S10.
El lunes más complicado para la movilidad en Madrid a causa de la visita del papa
Madrid se enfrenta este lunes a su "día más complejo" de la visita del papa León XIV a la capital, que arrancaba este sábado, con una agenda que llevará al pontífice a varios puntos de la capital como el Congreso, la Catedral de la Almudena y el Estadio Santiago Bernabéu.
Es por ello que ya este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, explicaba que a pesar de que el pontífice no tendrá eventos masivos como pudieran ser la Vigilia en la Plaza de Lima el sábado o la masiva misa en Cibeles este domingo, cada movimiento del papa implica el cierre por completo al tráfico de las vías por las que pase y la revisión previa de la seguridad.
Durante esta visita papal se ha pedido generalizar el teletrabajo y evitar desplazamientos innecesarios. De hecho este domingo, el Ayuntamiento advertía de posibles cortes de tráfico en la M-30 y otros puntos de la ciudad tanto por la mañana como por la tarde.
→ Estas son las zonas de Madrid a evitar durante este lunes de visita del papa
Hoy, encuentro del papa León XIV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá hoy un encuentro con el papa antes de su visita al Congreso, donde León XIV pronunciará un discurso ante los diputados y senadores. El pontífice recibirá a Sánchez, que acudirá acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la sede de la Nunciatura Apostólica. De acuerdo a la agenda oficial, esta reunión está previsto que empiece a las 09:30h.
Posteriormente, León XIV se desplazará en papamóvil hasta el Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso ante todos los miembros de las Cortes Generales en un gesto inédito, ya que es la primera vez que un papa visita la Cámara Baja. Estarán presentes Sánchez y todos sus ministros, a excepción del titular de Transportes, Óscar Puente, ya que está previsto que viaje a Luxemburgo para participar a las 09:00h en el Consejo ministerial de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea.
El papa hace historia y ofrece un discurso en el Congreso de los Diputados
Nunca antes un papa había tomado la palabra en el Congreso de los Diputados. León XIV romperá este lunes a las 10:30h esa tradición al convertirse en el primer pontífice que interviene en el hemiciclo de la Cámara Baja, en una visita histórica que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo protocolario y de seguridad durante semanas para cuidar hasta el último detalle.
El papa accederá a las instalaciones con honores de jefe de Estado en una jornada cargada de simbolismo institucional. Cuando llegue al Palacio del Congreso, será recibido a pie de coche por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. Esto es todo lo que se sabe de la que será una imagen insólita de un papa en una visita en España:
El papa León XIV recibe hoy a víctimas de abusos de la Iglesia en la Nunciatura de Madrid
El papa León XIV se reúne hoy, lunes 8 de junio, en la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid, con víctimas de abusos en la Iglesia en un encuentro de carácter privado, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del mismo. Dada la apretada agenda del Pontífice durante esta visita, el encuentro de carácter privado se podría agendar a primera hora de la tarde del lunes, tras la comida con los obispos españoles en Nunciatura y antes de su salida al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena.
La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión, que el Vaticano confirmó el pasado viernes y de la que, según dijo, se proporcionará "más información" después del encuentro "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida". El propio León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le ha trasladado desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Sigue siendo una herida abierta", aseguró al respecto.