El papa bendice la Torre de Jesús: la aguja central de la Sagrada Familia que la convierte en la basílica más alta del mundo

¿Por qué es importante? Hace apenas cuatro meses, en una operación de precisión milimétrica, la Sagrada Familia colocó la última pieza de la aguja más alta y la más importante para su arquitecto, que León XIV ha inaugurado este miércoles, 100 años después de la muerte de Gaudí.

El Papa León XIV, en su visita a Barcelona, ha oficiado una misa en la Sagrada Familia y ha bendecido la Torre de Jesús, la aguja central más alta de la basílica, con 172,5 metros. Con esta torre, la Sagrada Familia se convierte en la basílica más alta del mundo, siguiendo el diseño de Antonio Gaudí, quien la concibió solo medio metro más baja que la montaña de Montjuic. Gaudí transformó el proyecto original de Francisco de Paula del Villar en su obra maestra, aunque solo pudo ver una de las 18 torres completadas. A pesar de los desafíos, la construcción está en su recta final, celebrando un nuevo hito 100 años después de la muerte de Gaudí.

El papa León XIV, en su segundo día en Barcelona, ha oficiado una misa en la Sagrada Familia, tras la que ha bendecido e inaugurado la Torre de Jesús. Esta es la aguja central y la más alta de la basílica, con 172 metros y medio. Con ella, la Sagrada Familia se convierte en la basílica más alta del mundo y, tal como la diseñó Antonio Gaudí, solo tiene medio metro menos que la montaña de Montjuic, el punto más alto de Barcelona.

Es casi imposible hacerle una foto a la Sagrada Familia y que no salgan las grúas, y es que este monumento lleva 144 años en construcción. En el primer diseño que en 1882 creó el arquitecto Francisco de Paula del Villar era una iglesia neogótica. Pero un año después el proyecto cayó en manos de Antonio Gaudí y lo cambió todo, transformándolo en la obra de su vida.

Una construcción tan ambiciosa que incluso el propio arquitecto sabía que no la vería acabada. Y así fue. Tan solo pudo ver terminada una de las 18 torres que él mismo había diseñado.

Hace apenas cuatro meses, en una operación de precisión milimétrica, la Sagrada Familia colocó la última pieza de la aguja más alta y la más importante para su arquitecto: la Torre de Jesús. Este miércoles, precisamente 100 años después de la muerte de Gaudí, se inaugura.

Esto supone un nuevo hito para la basílica que, después de haber tenido al menos nueve arquitectos, haber aguantado un incendio, una guerra civil y cientos de miles de turistas todos los años, sigue siendo algo increíble. "Una obra de arte en toda regla" o "es impresionante" son algunas de las palabras con las que los congregado su alrededor han descrito este miércoles a la Sagrada Familia.

Y, aunque las grúas seguirán unos cuantos años más, la gran obra ya está en su recta final.

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