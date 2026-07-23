DIRECTO | El Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 reparte 3 millones (o su valor en oro) desde Granada

Sorteo de Oro de Cruz Roja | 🪙💰Un premio que se puede cobrar en lingotes de oro La mayor particularidad del Sorteo de Oro de Cruz Roja es que los ganadores de los premios pueden reclamar el dinero o su contravalor en "lingotes de oro fino de 24 quilates, de pureza superior al 99,99%", según las bases del sorteo publicadas por Cruz Roja. El valor en oro de los premios será determinado por el precio de cotización del oro en el Mercado de Metales Preciosos de Londres el día 22 de julio de 2026 a la hora de su cierre. Compartir en X

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La Torre de la Vela de la Alhambra de Granada celebra el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 Desde las 21:30h y hasta las 2:30h de la madrugada, la Torre de la Vela de la Alhambra de Granada se teñirá de rojo para celebrar que el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 se ha celebrado en Granada, tal y como explican desde el diario 'Ideal'. Con un juego de iluminación, el que es el monumento más reconocible de Granada homenajeará la labor de la asociación, así como el carácter solidario del sorteo. Compartir en X

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¿Qué premios reparte el Sorteo de Oro de Cruz Roja de 2026? Esta tarde, el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 reparte más de siete millones de euros en premios. De hecho, por primera vez en sus 47 años de historia reparte un total de 23.4000 premios, el doble que los repartidos el año pasado. Los cinco grandes premios del sorteo son: Primer premio: 3 millones de euros

3 millones de euros Segundo premio: 1 millón de euros

Tercer premio: 500.000 euros

Cuartos premios (3): 250.000 euros

Quintos premios (3): 100.000 euros Compartir en X

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Los bombos ya están preparados para el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 Los bombos de los que se extraerán los números premiados del Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 ya están preparados e instalados en el Auditorio Manuel de Falla de Granada, donde se celebra este sorteo que llega a la ciudad andaluza por primera vez en su casi medio siglo de historia. Compartir en X

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