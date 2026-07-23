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Premios y resultados

DIRECTO | El Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 reparte 3 millones (o su valor en oro) desde Granada

Este jueves se celebra el Sorteo de Oro de Cruz Roja, que reparte más de siete millones de euros en premios que se pueden cobrar en su contravalor en oro. El sorteo tiene lugar a las 19:30h.

Destacados

  1. Sorteo de Oro de Cruz Roja | 🪙💰Un premio que se puede cobrar en lingotes de oro

  2. La Torre de la Vela de la Alhambra de Granada celebra el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026

  3. ¿Qué premios reparte el Sorteo de Oro de Cruz Roja de 2026?

  4. Los bombos ya están preparados para el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026

  5. Sorteo de Oro de Cruz Roja: 3 millones de euros, el premio más esperado

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Sorteo de Oro de Cruz Roja | 🪙💰Un premio que se puede cobrar en lingotes de oro

La mayor particularidad del Sorteo de Oro de Cruz Roja es que los ganadores de los premios pueden reclamar el dinero o su contravalor en "lingotes de oro fino de 24 quilates, de pureza superior al 99,99%", según las bases del sorteo publicadas por Cruz Roja. El valor en oro de los premios será determinado por el precio de cotización del oro en el Mercado de Metales Preciosos de Londres el día 22 de julio de 2026 a la hora de su cierre.

La Torre de la Vela de la Alhambra de Granada celebra el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026

Desde las 21:30h y hasta las 2:30h de la madrugada, la Torre de la Vela de la Alhambra de Granada se teñirá de rojo para celebrar que el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 se ha celebrado en Granada, tal y como explican desde el diario 'Ideal'. Con un juego de iluminación, el que es el monumento más reconocible de Granada homenajeará la labor de la asociación, así como el carácter solidario del sorteo.

¿Qué premios reparte el Sorteo de Oro de Cruz Roja de 2026?

Esta tarde, el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026 reparte más de siete millones de euros en premios. De hecho, por primera vez en sus 47 años de historia reparte un total de 23.4000 premios, el doble que los repartidos el año pasado. Los cinco grandes premios del sorteo son:

  • Primer premio: 3 millones de euros
  • Segundo premio: 1 millón de euros
  • Tercer premio: 500.000 euros
  • Cuartos premios (3): 250.000 euros
  • Quintos premios (3): 100.000 euros

Sorteo de Oro de Cruz Roja: 3 millones de euros, el premio más esperado

Hoy, 23 de julio de 2026, además de los sorteos ordinarios como el Triplex o el Super Once, se celebra el también tradicional Sorteo de Oro de Cruz Roja, un sorteo que esta organización celebra desde 1980. Este sorteo reparte más de siete millones de euros en premios, siendo el más esperado el principal, que reparte tres millones de euros o su contravalor en oro.

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