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Incendios en España, en directo | La UME se traslada a Amorox (Toledo) mientras el fuego en La Mierla (Guadalajara) entra en fase de estabilización
El fuego sigue calcinando España en medio de la tercera ola de calor que sufre el país. La Mierla (Guadalajara) y Almorox (Toledo) siguen activos, incendios a los que se suman otros focos en diferentes puntos del país.
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⚠️Sube a IGR 2 el incendio forestal de Borgohondo (Ávila) al peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas
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DGT | Un total de 16 carreteras siguen cortadas por los incendios declarados en España
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Incendio en Almorox (Toledo) | El fuego sigue sin estabilizarse y unos 200 vecinos de Villa del Prado continúan evacuados
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🔥 El fuego continúa en Guadalajara mientras España arde por varios puntos
⚠️Sube a IGR 2 el incendio forestal de Borgohondo (Ávila) al peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas
La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio forestal declarado en Burgohondo (Ávila) en el que pueden peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas y comportar un "grave riesgo" para la población y bienes no forestales. Se trata de un incendio en el que trabaja más de una veintena de medios aéreos y terrestres, según la información de Medio Ambiente.
El incendio, que se inició a las 15:15h de ayer por causas que se investigan, se ha declarado IGR 1 tiempo después ante la posibilidad de que se puedan tardar más de 12 horas en su estabilización y puedan peligrar masas arboladas en una superficie superior a las 30 hectáreas.
DGT | Un total de 16 carreteras siguen cortadas por los incendios declarados en España
Un total de 16 carreteras españolas, todas ellas de la red secundaria, permanecen cortadas al tráfico a raíz de los diferentes incendios forestales declarados en distintos puntos del país. El fuego de La Mierla (Guadalajara) ha obligado a cerrar al menos doce tramos de carreteras, mientras que también continúan cerrados otros en Toledo, Huelva y Madrid, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT):
Incendio en Almorox (Toledo) | El fuego sigue sin estabilizarse y unos 200 vecinos de Villa del Prado continúan evacuados
Una veintena de medios terrestres han estado trabajando toda la noche en el incendio que comenzó en Almorox (Toledo) ayer por la tarde y que ha afectado a la Comunidad de Madrid, a la zona de Villa del Prado y Aldea del Fresno. Según la última actualización informativa, a las 7:15h de la mañana, la evolución de los trabajos es positiva pero, de momento, el fuego no se encuentra estabilizado.
Cerca de la 1:00h de la madrugada los evacuados pudieron regresar a sus viviendas, todos excepto los vecinos de la urbanización el Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado. Allí, unos 200 vecinos se encuentran realojados en el polideportivo. Se mantiene cortada la circulación en las carreteras M-507, sentido Navalcarnero, y la N-403, sentido Toledo, en el cruce de ambas vías, así como la M-540.
🔥 El fuego continúa en Guadalajara mientras España arde por varios puntos
El incendio de la Mierla (Guadalajara), que ha arrasado unas 32.000 hectáreas, seguía activo en la madrugada del jueves, aunque ya en fase de estabilización, al tiempo que se trabaja también en la extinción de otros fuegos críticos en varias comunidades autónomas. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha levantado la evacuación de cinco pueblos de los 34 núcleos de población desalojados en la Sierra Norte de Guadalajara, y se ha autorizado el regreso de los afectados por el incendio de Selas, también en Guadalajara, y de los evacuados por humo en Barcones (Soria). Otros puntos críticos activos hoy son:
- Almorox (Toledo) → Los vecinos evacuados han podido regresar a sus viviendas, a excepción de los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, ya en la Comunidad de Madrid. Siguen cortadas al tráfico las carreteras M507 en sentido Navalcarnero, la N403 en sentido Toledo y la M540.
- Brieva (Segovia) → Las llamas han calcinado más de 3.000 hectáreas, pero la evolución favorable del fuego ha permitido que medio centenar de vecinos de Berrocal y Carrascal de la Cuesta, los dos últimos pueblos que seguían evacuados, regresaran a sus viviendas. También se han levantado las órdenes de evacuación en ocho núcleos de población y el confinamiento preventivo de Pelayos del Arroyo.
- Burgohondo (Ávila) → Se encuentra activo con nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR) ante la posible afección al casco urbano de unas llamas que afectan a más de 300 hectáreas de masas arboladas.
- Castropodame (León) → También activo y en nivel 2. Se han evacuado de forma preventiva tanto ese municipio como los de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.
- Rábano de Aliste (Zamora) → Ha sido confinado el casco urbano, donde residen habitualmente 55 vecinos que se multiplican en época veraniega, por el incendio forestal que se declaró el miércoles por la tarde en ese municipio próximo a Portugal.
- Ejulve (Teruel) → Ha quemado unas 1.400 hectáreas- evoluciona favorablemente y se ha podido rebajar la emergencia a Situación Operativa 1, autorizar el regreso de los evacuados e iniciar la desmovilización de la UME.
- El Cerro de Andévalo (Huelva) → El incendio afecta a un terreno de dehesa con mucha población de eucaliptos, encinas y matorral, lo que está favoreciendo la propagación de las llamas. El fuego, que ha obligado a decretar la fase de emergencia, situación operativa 1, afecta a una zona en la que viven distintas especies de animales como jabalíes, ciervos, zorros, liebres, meloncillos o perdices.