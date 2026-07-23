Incendios en España, en directo | La UME se traslada a Amorox (Toledo) mientras el fuego en La Mierla (Guadalajara) entra en fase de estabilización

⚠️Sube a IGR 2 el incendio forestal de Borgohondo (Ávila) al peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio forestal declarado en Burgohondo (Ávila) en el que pueden peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas y comportar un "grave riesgo" para la población y bienes no forestales. Se trata de un incendio en el que trabaja más de una veintena de medios aéreos y terrestres, según la información de Medio Ambiente. El incendio, que se inició a las 15:15h de ayer por causas que se investigan, se ha declarado IGR 1 tiempo después ante la posibilidad de que se puedan tardar más de 12 horas en su estabilización y puedan peligrar masas arboladas en una superficie superior a las 30 hectáreas. Europa Press Compartir en X

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DGT | Un total de 16 carreteras siguen cortadas por los incendios declarados en España Un total de 16 carreteras españolas, todas ellas de la red secundaria, permanecen cortadas al tráfico a raíz de los diferentes incendios forestales declarados en distintos puntos del país. El fuego de La Mierla (Guadalajara) ha obligado a cerrar al menos doce tramos de carreteras, mientras que también continúan cerrados otros en Toledo, Huelva y Madrid, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT): Compartir en X

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Incendio en Almorox (Toledo) | El fuego sigue sin estabilizarse y unos 200 vecinos de Villa del Prado continúan evacuados Una veintena de medios terrestres han estado trabajando toda la noche en el incendio que comenzó en Almorox (Toledo) ayer por la tarde y que ha afectado a la Comunidad de Madrid, a la zona de Villa del Prado y Aldea del Fresno. Según la última actualización informativa, a las 7:15h de la mañana, la evolución de los trabajos es positiva pero, de momento, el fuego no se encuentra estabilizado. Cerca de la 1:00h de la madrugada los evacuados pudieron regresar a sus viviendas, todos excepto los vecinos de la urbanización el Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado. Allí, unos 200 vecinos se encuentran realojados en el polideportivo. Se mantiene cortada la circulación en las carreteras M-507, sentido Navalcarnero, y la N-403, sentido Toledo, en el cruce de ambas vías, así como la M-540. Ángela Vera Compartir en X

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