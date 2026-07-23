El Gobierno propone a Yolanda Díaz como directora general de la OIT, la agencia de la ONU para el trabajo

¿Por qué es importante? El órgano, que reúne tanto a gobiernos como a organizaciones empresariales y sindicatos, se encarga de "promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social". De ser elegida, sería la primera vez que España estaría al frente de la institución.

El Gobierno de España ha postulado a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, como candidata a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo de la ONU, fundado en 1919, es clave en la promoción de derechos laborales y justicia social. La candidatura de Díaz resalta su gestión en el Gobierno, incluyendo la reforma laboral y el aumento del salario mínimo. España busca fortalecer la OIT para enfrentar desafíos laborales globales. Pedro Sánchez apoya a Díaz, destacando su compromiso con el trabajo digno. La OIT enfrenta una crisis financiera por la falta de financiación de algunos países.

El Gobierno de España ha presentado a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, como candidata para la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo, conocida por las siglas OIT. Es el organismo especializado de la ONU que, como dice el Ejecutivo en un comunicado, se encarga de "promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social en todo el mundo".

Fundada en 1919, la OIT fue la primera agencia especializada de Naciones Unidas, reuniendo tanto a gobiernos como a organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros.

Su estructura la convierte en "una institución única en el sistema internacional", siendo el "principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social".

El Ejecutivo, de cara a la candidatura de Yolanda Díaz, ha resaltado la labor de la ministra de Trabajo durante sus años en el Gobierno. En ese sentido, han hecho hincapié a la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, la ley de plataformas y también "la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia".

El Gobierno, en ese sentido, afirma que con su candidatura España "aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales".

"La casa común del trabajo"

En ese sentido, Yolanda Díaz ya se ha pronunciado a través de redes sociales, afirmando que la OIT es "la casa común del trabajo en el mundo": "Es la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas".

"Es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al sur global y a toda la comunidad internacional", ha remarcado.

Fuentes de vicepresidencia a laSexta afirman que la batalla va a ser complicada pero que se puede pelear. En el aval de Díaz, su gestión, con 22,5 millones de afiliados a la seguridad social, récord histórico de empleo, los ERTEs durante la pandemia, los permisos, la subida del SMI... y que España es el país que más convenios ha firmado con la OIT, con un total de 141.

Sánchez: "Es una excelente candidata"

Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha compartido un mensaje en redes sociales para poner en valor la candidatura de Yolanda Díaz: "Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución para la defensa del trabajo digno y la justicia social".

"Yolanda Díaz ha demostrado con sus políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España. Su experiencia, su trayectoria y su vocación de consenso la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT", ha concluido el presidente.

La OIT está ante una importante crisis financieras, debida al hecho de que algunos gobiernos, como por ejemplo el de EEUU, ya no están financiando al organismo. Por ello, se ha presentado una política de recortes, de proyectos y de intentar acercar posturas con Donald Trump.

Ante todo eso, las organizaciones sindicales de Europa se están movilizando para que el próximo director general defienda los principios históricos de la OIT.

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