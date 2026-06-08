El 'merchandising' de la visita del papa a España, del 'caganer' catalán a productos artesanos en Canarias

Recuerdos de la visita del papa León XIV puestos a la venta en un pequeño negocio en el barrio de Vegueta, el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria

Por primera vez en 15 años un papa visita España y los comercios de las cuatro ciudades por las que pasará León XIV venden productos únicos para la ocasión: estos son los recuerdos de cada zona.

Todo gran evento conlleva sus recuerdos, y el viaje a España de León XIV ofrece un amplio muestrario en cada una de las tres etapas de su visita. Muchos son propios de la fe católica, como los rosarios conmemorativos, y otros representan costumbres locales, como los 'caganers' en Cataluña. Hay una línea oficial en la que destaca el lema de la visita papal, 'Alzad la mirada', en 15 productos como tazas, gorras, camisetas, banderas y pulseras, cuya venta está destinada a sufragar parte de los gastos del viaje de León XIV.

Sin embargo, la mayor oferta de artículos con la imagen del papa está fuera de ese canal oficial y ya ha comenzado a multiplicarse en tiendas religiosas y de 'souvenirs', con rosarios, estampas, figuritas, bolsas de tela o camisetas. Las piezas más singulares que se pueden encontrar en Madrid son el mosaico de la ciudad o el azulejo con monumentos destacados de España, como la Sagrada Familia de Barcelona y la catedral de la Almudena.

En El Ángel, una tienda religiosa situada junto a la Puerta del Sol, reconocen que la curiosidad ya se deja notar: "Sí que viene gente preguntando por este tipo de artículos". Muchos clientes buscan simplemente "algo del papa", especialmente rosarios o recuerdos relacionados con la visita. La misma tendencia se repite en otros comercios como en El Milagro, otra tienda especializada del centro de Madrid, en la que han asegurado a EFE que "ha venido mucha gente preguntando por ese tipo de artículos" y que los más demandados son precisamente el mosaico y el rosario.

En Barcelona, la inminente llegada del papa León XIV ha provocado la proliferación de 'souvenirs' del pontífice, especialmente en los alrededores de la Sagrada Familia, donde la imagen de Prevost lleva semanas presente en camisetas, rosarios, bolsas de tela, tazas o llaveros. A los pies de la basílica, Joan López vende en su quiosco distintos modelos de imanes, llaveros y pines del pontífice que atraen a los visitantes más creyentes. En su escaparate quedan cada vez menos recuerdos del papa, un motivo de celebración para Joan, que no obstante siente incertidumbre por los horarios y limitaciones de acceso a la zona en días en los que presumiblemente podría lograr mayores ventas.

Tampoco faltan productos del papa en la decena de tiendas de 'souvenirs' que rodean la Sagrada Familia, donde se exhiben camisetas, bolsas de tela, rosarios o tazas con la cara de León XIV, la mayoría de ellos con el icónico templo diseñado por Gaudí de fondo. Anik, el encargado de uno de estos establecimientos pegados al acceso principal de la basílica, luce desde hace semanas una camiseta conmemorativa de la visita, con la imagen de Prevost con Jesús y María a su lado y la Sagrada Familia detrás, y otra con el papa extendiendo los dos dedos índice y medio como símbolo de la paz.

Lejos de la Sagrada Familia, también se han unido a esta moda las distintas tiendas de caganer.com, que fabrican estas figuras defecando, típicas del pesebre catalán y con rostros famosos. En Cataluña son símbolo de buena suerte, salud y prosperidad. El director comercial de caganer.com, Tato Fuentes, asegura que esperan que las ventas del nuevo papa sean igual de buenas que con Francisco. "Ahora los tenemos uno al lado del otro porque se quieren mucho", bromea.

Y en Canarias, donde termina el viaje del papa por España, esta visita se ha convertido en el particular agosto para algunos comerciantes en Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna (Tenerife), donde tendrá una intensa actividad. Las tiendas se han llenado estas semanas de camisetas, gorras o rosarios hechos en Canarias. Los artesanos isleños son mayoritariamente los protagonistas de la promoción comercial que están haciendo los comercios de Vegueta, casco histórico de la capital grancanaria, y también de puntos de La Laguna o Candelaria, en Tenerife, de la visita de León XIV, con diseños únicos hechos para la ocasión y fuera de la oficialidad de los productos del Vaticano.

En los principales municipios por los que pasará el pontífice en las islas se preparan para la ocasión, si bien muchos de ellos todavía esperarán a los últimos días para sacar productos o decorar los negocios con carteles alusivos o con vinilos.

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