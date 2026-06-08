El aplauso del Congreso a León XIV: es la primera vez que un papa visita el hemiciclo en España

El contexto El papa León XIV llegó este sábado a Madrid para recorrer España durante una semana. Mañana martes, partirá hacia Barcelona y el jueves y el viernes estará en las Islas Canarias, donde terminará su visita.

Este lunes, Madrid se ha blindado con un amplio dispositivo policial debido a la histórica visita del papa León XIV al Congreso de los Diputados, siendo la primera vez que un papa visita la Cámara Baja en España. Acompañado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el pontífice fue recibido con una ovación de más de un minuto por parte de los diputados. Armengol destacó la importancia de la visita y abogó por la paz como centro de la acción política. Tras su paso por el Congreso, el papa se reunirá con obispos y víctimas de abusos, y continuará su recorrido por España, visitando Barcelona y Canarias.

Este lunes, Madrid amanecía blindada por el dispositivo policial para la visita del papa al Congreso de los Diputados. Es la primera vez que un papa visita en España la Cámara Baja. Un amplio dispositivo policial vigilaba los accesos y agentes de la Policía Nacional revisaban alcantarillas frente a la Puerta de los Leones y en otras vías adyacentes.

Poco antes de las 11:00 horas, el papa León XIV, que estará en España hasta el 12 de junio, entraba en el Congreso, acompañado de su presidenta, Francina Armengol, donde ha sido recibido con una gran ovación. Todos los diputados se han levantado para aplaudir al pontífice, una ovación que ha durado algo más de un minuto.

Armengol ha dado la bienevenida al papa León XIV: "Le damos la bienvenida con la voluntad de escuchar" y ha pronunciado el discurso previo a la intervención del papa León XIV. Armengol ha trasladado el "alto honor" que supone dar la bienvenida al pontífice y su presencia en la "sede de la representación democrática del pueblo español".

Para la presidenta del Congreso, la visita de León XIV supone "un momento de especial relevancia para nuestro país" y ha hecho un llamamiento para "posicionarse en el lado correcto", en el que la paz "ha de ocupar de nuevo el centro de la acción política internacional".

Tras su visita al Congreso, el papa se dirigirá a la Conferencia Episcopal Española para reunirse con los obispos, por lo que las vías de acceso a la zona se verán afectadas, al igual que esta tarde cuando el pontífice se dirija a la catedral de la Almudena y al estadio Santiago Bernabéu.

Además, y según ha podido saber laSexta, se prevé que la tarde de este lunes, el pontífice se reúna con víctimas de abusos en la Iglesia. León XIV realizará esta tarde sus dos últimos recorridos en papamóvil por la capital, y partirá hacia Barcelona este mismo martes. Finalmente, su recorrido por España, concluirá en Canarias, donde estará jueves y viernes.

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