La emoción de Antonio Banderas, el taconeo de Sara Baras o la superación de Carolina Marín: el papa se da un baño de arte, cultura y deporte.

Los detalles "Confieso haber sido víctima del hechizo de dios", ha dicho el actor en el encuentro 'Tejer redes', donde ha recalcado que "la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la humanidad".

Un baño de arte, cultura y deporte, intervenciones emocionantes y un Movistar Arena completamente abarrotado. Todo ello por su presencia, la del papa León XIV, que ha reunido este domingo en el Movistar Arena de Madrid a destacadas figuras en el encuentro 'Tejer redes'.

Tras llegar en su famoso papamóvil entre aplausos, gritos y furor por parte de miles de fieles, el pontífice ha saludado a los presentes más afortunados para disfrutar del evento. Uno de los momentos más destacados de la jornada lo ha protagonizado Antonio Banderas.

El actor malagueño reivindicó el vínculo histórico entre la Iglesia y el arte y aseguró sentirse "víctima del hechizo de Dios", en alusión al musical Godspell, que acaba de dirigir y cuyo título significa precisamente "el hechizo de Dios".

"Yo estoy hoy aquí confesando haber sido víctima del hechizo de Dios", afirmó Banderas ante el pontífice, agradeciéndole además haber reunido en un mismo acto a representantes de distintos sectores de la sociedad. Durante su intervención, el actor recordó que "la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la humanidad" y defendió que el arte no solo representa la belleza, sino también la reflexión y el espíritu crítico.

Antonio Banderas interviene ante el papa: "La Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la humanidad".

"Debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias", afirmó, unas palabras que fueron recibidas con un largo aplauso por los asistentes. La cultura tuvo otro de sus grandes momentos con la actuación de la bailaora Sara Baras y su compañía, que ofrecieron una interpretación de flamenco ante el pontífice y los miles de asistentes congregados en el recinto madrileño.

El encuentro también dio voz al ámbito económico y laboral. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, intervinieron ante León XIV en representación de empresarios y trabajadores para reflexionar sobre los retos del empleo, la economía y el diálogo social.

Antonio Garamendi ha asegurado que "las sociedades más fuertes son las capaces de construir acuerdos verdaderos". Así, Unai Sordo (CCOO), ha apuntado que "el sindicalismo aspira a impulsar principios universalistas".

Otro de los grandes momentos de este histórico evento han sido las intervenciones de las deportistas Carolina Martín, campeona olímpica de bádminton, y Teresa Perales, nadadora paralímpica.

"El deporte, cuando se vive con integridad, es una verdadera escuela de vida", han asegurado. "Hoy nos enfrentamos a un mundo obsesionado con el rendimiento y el éxito a toda costa, donde a veces parece que solo importa ganar dinero o batir récords. Frente a esa presión, los deportistas queremos defender la alegría limpia de jugar por el placer de jugar", ha agregado Marín.

Por su parte, Perales ha señalado a la resiliencia: "En la piscina, como en la vida misma, hay días amargos en los que el agua pesa, las lesiones duelen o el cuerpo simplemente no responde como quisiéramos. Caer no es el final del camino. Aceptar nuestra fragilidad y nuestros momentos difíciles no nos hace débiles, nos hace humanos. La verdadera victoria no es ser invencibles, sino aprender a levantarnos con la ayuda de los demás".

"Competir no significa destruir al rival. El adversario no es un enemigo; es un compañero de viaje indispensable que, al dar lo mejor de sí, nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos. Competir es crecer con el otro, nunca contra el otro", ha sentenciado Marín.

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