Las llamadas al 016 aumentaron un 120,8% tras la victoria de España en el Mundial

Los detalles Aunque el domingo, cuando se celebró la final, hubo menos llamadas que los domingos anteriores del mes, las que tuvieron lugar el lunes posterior al partido se incrementaron respecto al mismo día de la semana anterior en un 21,9%.

Las llamadas al teléfono 016, dedicado a víctimas de violencia machista, aumentaron un 120,8% tras la victoria de España en el Mundial, según el Ministerio de Igualdad. Este incremento se registró entre las 23:00 del domingo 19 y las 7:00 del lunes 20, según 'El País'. Aunque el domingo hubo menos llamadas que en domingos anteriores, el lunes posterior al partido aumentaron un 21,9% respecto al mismo día de la semana anterior. Otros canales de contacto también vieron incrementos: el correo electrónico subió un 1.000%, el chat online un 60% y WhatsApp un 8,75%. Esta semana ocurrieron dos crímenes machistas en Málaga y Toledo, elevando a 31 las víctimas mortales en 2026. El 016 ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas, con servicios de asesoramiento jurídico y psicosocial.

Las llamadas al teléfono 016, que atiende a las víctimas de violencia machista, aumentaron un 120,8% tras la victoria de España en el Mundial, según fuentes del Ministerio de Igualdad. En concreto, la franja horaria que experimentó dicho incremento corresponde de las 23:00 horas de la noche del domingo 19 a las 7:00 de la mañana del lunes 20, según datos adelantados por el diario 'El País'.

Aunque el domingo, cuando se celebró la final, hubo menos llamadas que los domingos anteriores del mes, las que tuvieron lugar el lunes posterior al partido se incrementaron respecto al mismo día de la semana anterior en un 21,9%.

En cuanto al resto de canales, el lunes también es el mismo día que incrementan más los contactos, puesto que el correo electrónico registró un aumento del 1.000%, seguido por el chat online (60%), y el Whastapp (8,75%). Esta semana se han producido dos crímenes machistas en Málaga y Toledo, lo que ha elevado a 31 las víctimas mortales por la violencia de género en lo que va de 2026, una cifra superior a la de los últimos años, pues en 2025 en estas misma fechas se habían registrado 22 crímenes.

Hay que remontarse a 2019 -con 37 crímenes confirmados en estas mismas fechas- para encontrar un dato peor.

El verano, factor de riesgo para la violencia machista

El verano suele estar marcado en rojo ante el repunte de este tipo de violencia. Esta época del año suele estar marcada por más horas de convivencia en pareja como consecuencia de las vacaciones, y eso hace que los factores de riesgo se incrementen.

Rita Barreiro, directora del Centro de Atención á Muller (CIM) de Santiago de Compostela, explica que en estos meses "aumentan las discusiones y los conflictos" debido a que "pasamos más tiempo con la pareja y en casa". Sin embargo, esos no son los únicos motivos. Barreiro también destaca que "el alcohol y las fiestas incitan a conductas agresivas de los agresores".

Junio, julio y agosto son los meses en los que, históricamente, se han registrado más asesinatos de mujeres. Las estadísticas demuestran que la vulnerabilidad suele aumentar cuando hay un viaje de por medio. Lo que hace sentir a la víctima lejos de su entorno: "El agresor tiene más campo para ejercer la violencia y la víctima se siente más desprotegida".

Una violencia que también repunta en verano entre los jóvenes debido al fin de curso en los institutos y las universidades. Por eso, las asociaciones refuerzan la importancia de pedir ayuda desde los primeros signos para frenar a tiempo el goteo de nuevas víctimas por violencia machista.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido