El papa se despide de España rodeado de las personas que más ha reivindicado: "Todos somos migrantes"

¿Por qué es importante? León XIV ha conocido en Tenerife el mayor centro de acogida de migrantes de España, donde ha escuchado las historias de quienes se vieron obligados a salir de su tierra: "Gracias por recordar al mundo que todos somos personas".

El papa León XIV visitó el mayor centro de acogida de migrantes de España, situado en Tenerife, donde residen 4.000 personas en un antiguo cuartel militar. Durante su visita al centro de Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna, escuchó historias conmovedoras de migrantes, como la de Bousso Diouf, quien pidió que las fronteras no se conviertan en muros de intolerancia, y Taiwo Oluwatobi, que huyó de su país por persecuciones religiosas. El pontífice destacó la importancia de la comunidad migrante y abogó por un mundo más humano. Además, compartió momentos emotivos con migrantes como Khalid Allad, quien relató su peligroso viaje en patera. Esta visita marcó el cierre de su viaje a España.

León XIV ha conocido la mañana de este viernes en Tenerife el mayor centro de acogida de migrantes de España. Allí han llegado a vivir 4.000 personas, era un antiguo cuartel militar. El papa, que les ha hablado en francés, ha escuchado más historias de quienes se vieron obligados a salir de su tierra.

El papa ha estado así en contacto directo con las personas que más ha reivindicado en este viaje, las migrantes, en su visita en el centro de acogida de Las Raíces, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna. El centro ha sido criticado en ocasiones por activistas por las situaciones de hacinamiento y de condiciones precarias.

Allí ha escuchado peticiones como la de Bousso Diouf, una mujer nigerina que ha reclamado "que las fronteras no se conviertan en muros de intolerancia". También ha conocido la historia de Taiwo Oluwatobi, que huyó de su país por las persecuciones que sufría por ser cristiano: "Gracias por recordar al mundo que todos somos personas, que todos necesitamos amor, paz y oportunidades".

El pontífice ha vuelto a hacer hincapié en lo que aporta la comunidad migrante y, como gesto, se ha dirigido a ellos en francés. "Tienen un mensaje importante que comunicar, pues pueden convertirse en una ocasión de encuentro y de enriquecimiento mutuo entre los pueblos", ha resaltado. "Todos, de algún modo, somos migrantes, todos somos peregrinos en camino a la patria celestial. Ayudémonos a hacer de esta travesía un lugar más humano para todos, aportando lo que esté al alcance de cada uno", ha remarcado.

Mensajes que ha seguido escuchando en otro acto, donde ha bromeado hasta con el 'six seven' con el joven senegalés Mbacke Ndiaye. "Le pido que siga recordando al mundo que detrás de cada migrante hay un sueño, una madre que reza y una persona que merece una oportunidad", ha dicho.

También ha compartido testimonios crudos, como el del joven de origen marroquí Khalid Allad: "Mi viaje en patera no fue nada fácil. Lo intenté dos veces. En el primer intento murieron 20 personas. Recuerdo que cuando regresé a casa mi padre me abrazó llorando", ha expresado.

Un encuentro lleno de fraternidad con el que el papa ha querido cerrar su visita a España.

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