Ahora

León XIV, en el Congreso

Feijóo se contradice y suscribe el discurso del papa que critica sus cesiones a Vox sobre migración: "Me siento interpelado"

¿Qué ha dicho? El presidente del PP ha defendido "de la primera a la última palabra" la intervención de León XIV en el Congreso pese a que ha cargado duramente contra la criminalización de las personas migrantes.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), saluda al papa León XIV (d) durante su visita al Congreso de los Diputados
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asistido desde su escaño al histórico discurso del papa León XIV este lunes en el Congreso de los Diputados. Un discurso que el líder de la oposición ha suscrito "de la primera a la última palabra", asegurando que se siente "interpelado" por las reclamaciones del líder de la Iglesia Católica.

"Ha sido, de la A a la Z, compartido, sentido... creo que este discurso va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados, y por tanto de la historia de nuestro país", ha defendido Feijóo ante los medios de comunicación en el patio del Congreso, elogiando así un discurso en el que el papa también ha criticado la criminalización de las personas migrantes, haciendo referencia a políticas como la "prioridad nacional" impuesta por Vox y apoyada por el PP para sacar adelante las investiduras de sus líderes territoriales.

"Ha tratado todos los temas, y yo lo único que puedo hacer es suscribir de la primera a la última todas sus palabras. Lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, el interés por aclarar cuál es la postura del Santo Padre, del Vaticano y de la Iglesia Católica actual", ha aseverado el líder 'popular', que ha puesto especial énfasis en la defensa de "la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad religiosa" efectuada por León XIV, algo que, para Feijóo, "acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones".

"Tenía un especial interés por escuchar al papa"

Feijóo también ha explicado que "tenía un interés especial en escuchar al papa", ya que, asegura, el Partido Popular comparte "raíces e ideario con el humanismo cristiano". "o no puedo más que sentirme no solo satisfecho, sino feliz de escuchar este discurso, estos mensajes, la forma en que los ha dicho y el respeto del Papa a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados", ha apuntado el jefe de la oposición.

Asimismo, el líder del PP ha aseverado que "con independencia de las creencias y la fe de cada uno, el cien por cien de lo que ha dicho es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles", del mismo modo que ha resaltado el respeto a las instituciones mostradas por León XIV en su discurso. Una institucionalidad que, según Feijóo, sufre un grave "déficit" en España.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El papa lanza un mensaje contra el aborto y la eutanasia en el Congreso: "Toda vida debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural"
  2. El Gobierno ignora las anotaciones de Leire Díez que apuntarían a Sánchez e insiste en que no se reunió con la fontanera del PSOE
  3. Un juez admite una querella de PP y VOX por el rescate de Air Europa y cita como investigado al expresidente de la SEPI
  4. Fuego cruzado en Oriente Medio: Israel desoye a Trump y ataca a Irán, que responde con más misiles
  5. Un terremoto de magnitud 7,8 golpea el sur de Filipinas y provoca varias alertas de tsunami: hay 14 muertos y más de 100 heridos
  6. Oficial: Rotunda victoria de Florentino Pérez para volver a ser presidente del Real Madrid