Feijóo se contradice y suscribe el discurso del papa que critica sus cesiones a Vox sobre migración: "Me siento interpelado"

¿Qué ha dicho? El presidente del PP ha defendido "de la primera a la última palabra" la intervención de León XIV en el Congreso pese a que ha cargado duramente contra la criminalización de las personas migrantes.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha respaldado plenamente el histórico discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados, destacando su relevancia para la historia política de España. Feijóo ha elogiado la crítica del papa a la criminalización de migrantes y ha resaltado la defensa de la dignidad, la familia y la libertad religiosa realizada por León XIV. El líder del PP ha enfatizado su afinidad con el humanismo cristiano y ha expresado su satisfacción por el respeto mostrado por el papa hacia las instituciones españolas, subrayando un déficit de institucionalidad en el país.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asistido desde su escaño al histórico discurso del papa León XIV este lunes en el Congreso de los Diputados. Un discurso que el líder de la oposición ha suscrito "de la primera a la última palabra", asegurando que se siente "interpelado" por las reclamaciones del líder de la Iglesia Católica.

"Ha sido, de la A a la Z, compartido, sentido... creo que este discurso va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados, y por tanto de la historia de nuestro país", ha defendido Feijóo ante los medios de comunicación en el patio del Congreso, elogiando así un discurso en el que el papa también ha criticado la criminalización de las personas migrantes, haciendo referencia a políticas como la "prioridad nacional" impuesta por Vox y apoyada por el PP para sacar adelante las investiduras de sus líderes territoriales.

"Ha tratado todos los temas, y yo lo único que puedo hacer es suscribir de la primera a la última todas sus palabras. Lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, el interés por aclarar cuál es la postura del Santo Padre, del Vaticano y de la Iglesia Católica actual", ha aseverado el líder 'popular', que ha puesto especial énfasis en la defensa de "la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad religiosa" efectuada por León XIV, algo que, para Feijóo, "acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones".

"Tenía un especial interés por escuchar al papa"

Feijóo también ha explicado que "tenía un interés especial en escuchar al papa", ya que, asegura, el Partido Popular comparte "raíces e ideario con el humanismo cristiano". "o no puedo más que sentirme no solo satisfecho, sino feliz de escuchar este discurso, estos mensajes, la forma en que los ha dicho y el respeto del Papa a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados", ha apuntado el jefe de la oposición.

Asimismo, el líder del PP ha aseverado que "con independencia de las creencias y la fe de cada uno, el cien por cien de lo que ha dicho es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles", del mismo modo que ha resaltado el respeto a las instituciones mostradas por León XIV en su discurso. Una institucionalidad que, según Feijóo, sufre un grave "déficit" en España.

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