Estas son todas las calles cortadas en Barcelona por la visita del papa y por dónde pasará el santo padre

Un cartel que anuncia restricciones de movilidad en Barcelona, junto a la Sagrada Familia, para la visita del papa

El papa León XIV visita Barcelona durante dos jornadas, martes y miércoles, después de su paso por Madrid y antes de volar hacia Canarias, donde culminará la primera visita papal a España en 15 años.

Bajo el lema 'Catalunya, poble de trobades', la ciudad de Barcelona se prepara para acoger al papa durante la mitad de su primera visita a España, la primera visita papal en 15 años. El Govern presenta Cataluña como una tierra de acogida y convivencia para un acontecimiento único, después de que el papa haya pasado por Madrid y antes de finalizar su visita a España, en Canarias. Y, como ha ocurrido en Madrid y ocurrirá también en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, Barcelona vivirá unos días de especial complejidad en cuanto a la movilidad: muchas calles estarán cortadas para acoger a las multitudes, mientras que el transporte público reforzará sus servicios, aunque muchos de ellos desviados.

Visita del papa a Barcelona: martes 9 de junio

Tras su encuentro con voluntarios en IFEMA, en Madrid, el papa León XIV cogerá un avión en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Madrid Barajas en dirección a Barcelona, donde aterrizará poco después del mediodía, en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. En torno a las 13:00h, tiene lugar el rezo de la 'hora mitjana' en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia, mientras que por la noche la Ciudad Condal tendrá su propia vigilia, como la de Madrid, esta vez en el estadio olímpico Lluis Companys.

Ya desde las 7:00h del lunes, y al menos hasta las 11:00h del jueves, habrá restricciones de tráfico y estacionamiento en la avenida de la Catedral, entre la plaza de Antoni Maura y la plaza Nova.

Durante todo el martes, estarán cortadas al tráfico, con controles de acceso y regulación, las calles aledañas a la Iglesia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya. El martes desde las 7:00h de la mañana —a partir de las 12:00h serán cortes totales— no se podrá circular ni aparcar en:

📍Ambos lados del Hospital, desde La Rambla hasta la Rambla del Raval

📍Plaza de la Gardunya

📍Jerusalem, a ambos lados, desde plaza de la Gardunya hasta Hospital

📍Plaza de Sant Agustí

📍Arc de Sant Agustí, a ambos lados, desde Hospital hasta San Pau

Tráfico cortado en torno a la Iglesia de Sant Agustí, en Barcelona, durante la visita del papa León XIV

A estos se pueden sumar otros cortes puntuales de tráfico para el montaje y traslado de materiales, según la información ofrecida por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal.

🏔️ Además, desde las 12:00h estará cortada la circulación en la montaña de Montjuïc: al entorno del estadio olímpico sólo podrán acceder los vehículos acreditados, con controles de acceso en la avenida de la Reina María Cristina con plaza de Espanya, en la calle de Lleida con la avenida del Paral·lel, en plaza Carlos Ibáñez y en la calle del Foc con el paseo de la Zona Franca. Los coches privados no podrán acceder a todo este perímetro. Desde primera hora del lunes y hasta la madrugada del miércoles, tampoco se podrá aparcar —además de coches, tampoco motos, ciclomotores o bicicletas— en las siguientes calles:

📍Paseo Olímpic, desde Migdia hasta la avinguda del Estadi

📍Avinguda del Estadi, vial con forma de L —entre as pistas de pádel Picornell e INEFC—

📍Avinguda del Estadi, desde el paseo Santa Madrona hasta Jocs del 92

📍Jocs del 92, desde la avinguda del Estadi hasta Foc

📍Vial de la Olivera, en el paseo Olímpic, entre el Palacio de Sant Jordi y el Estadi Olímpic

Restricciones de tráfico cerca de Montjuïc durante la visita del papa León XIV a Barcelona

Visita del papa a Barcelona: miércoles 10 de junio

La del miércoles es la única jornada completa que el papa pasará en Barcelona, con una apretada agenda: a las 10:50h, León XIV visitará el centro penitenciario Brians 1, antes de desplazarse hasta la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat para acudir a la oración del santo rosario. A mediodía, comerá con la comunidad benedictina de Montserrat.

Ya por la tarde, el papa se encontrará con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de Sant Agustí, previa a la santa misa que oficiará en la basílica de la Sagrada Familia. También allí se celebrará la inauguración oficial de la torre de Jesús, que convierte a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo. Precisamente por los eventos en la zona, la estación de metro de Sagrada Família permanecerá cerrada todo el día, por lo que las líneas 2 y 5 no harán parada en esta estación. En la estación de Verdaguer (L4), durante las horas pico, sólo se permitirá la salida de viajeros pero no la entrada.

Durante esta jornada, el impacto será más intenso, sobre todo en torno a la Sagrada Familia: todo el miércoles y durante la madrugada del jueves, habrá un perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a vías principales como a calles secundarias, obligando a desviarse tanto a vehículos como a autobuses de la red pública. Estará prohibido aparcar en el tramo comprendido entre la palza del Cinc d'Oros hasta la calle Lepant y entre las calles Provença y Còrsega. Y desde las 7:00h de la mañana hasta las 2:00h de la madrugada del jueves, no se podrá circular por las siguientes calles (a ambos lados todas):

📍 Avenida Diagonal, desde plaza Cinc d'Oros hasta Bruc

📍Rosselló, desde Pau Claris hasta Lepant

📍Pau Claris, desde Còrsega hasta Rosselló

📍Roger de Llúria, desde Córsega hasta Provença

📍Bruc, desde Còrsega hasta avenida Diagonal

📍Girona, desde Còrsega hasta Provença

📍Bailèn, desde Còrsega hasta Provença

📍Paseo de Sant Joan, desde Còrsega hasta Provença

📍Roger de Flor, desde Còrsega hasta Provença

📍Nápols, desde Còrsega hasta Provença

📍Sicília, desde Còrsega hasta València

📍Sardenya, desde Còrsega hasta València

📍Marina, desde Rosselló hasta València

📍Lepant, desde Rosselló hasta València

📍Provença, desde Sicília hasta Lepant

📍Mallorca, desde Sicília hasta Lepant

📍València, desde Sicília hasta Lepant

Cortes de tráfico en Barcelona durante la visita del papa

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