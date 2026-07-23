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Dos de ellos, graves

Una explosión por una fuga de gas en el metro de Sants (Barcelona) deja al menos 8 heridos

La deflagración tuvo lugar poco antes de las 23:00h de la noche del miércoles, cuando se realizaban trabajos de reparación de una fuga de gas en la línea 5 del Metro de Barcelona, en la plaza de Sants.

Una explosión por una fuga de gas en el metro de Sants (Barcelona) deja al menos 8 heridos Una explosión por una fuga de gas en el metro de Sants (Barcelona) deja al menos 8 heridosLorena Sopêna / Europa Press

Al menos ocho personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en una explosión registrada en la línea 5 del Metro de Barcelona a la altura de la plaza de Sants, donde se realizaban trabajos para reparar una fuga de gas. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha confirmado que se tuvieron que activar ocho ambulancias para atender a los heridos, todos ellos hombres, que han sido trasladados al hospital Clínic y al Vall d'Hebron.

Entre los heridos hay dos graves, además de otros dos menos graves, estos cuatro trasladados al Vall d'Hebron. Al Clínic, por su parte, han sido trasladados un herido menos grave y otros tres heridos leves. La deflagración ocurrió sobre las 22:50h, que provocó un incendio al que tuvieron que acudir los Bomberos de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona había informado por la tarde, poco antes de las 15:00h, de una fuga de gas en el entorno de la estación de metro de la línea 5 de Sants, después de que una tubería resultara afectada por los trabajos que se estaban llevando a cabo en el suburbano. En un primer momento se desplazaron nueve dotaciones de Bomberos para controlar la incidencia. Como medida preventiva, se cortó el tráfico y se aseguró la zona.

A primera hora de la mañana del jueves, el servicio de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha confirmado que si bien la línea 5 del metro funciona con normalidad, se han desviado cinco líneas de autobús que transcurren por el entorno de la plaza de Sants: las líneas D20, H10, V5, 52 y 78. El servicio de autobús por obras del metro de la línea 1 no hace parada en la plaza de Sants, pero sí en Plaza España.

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