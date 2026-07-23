Las Fuerzas Armadas, en pie de guerra por la prioridad nacional de PP y Vox: "Quien da su sangre por la nación va el último"

Sí, pero... A pesar de querer dar preferencia a los patriotas, los militares tienen casi imposible por su propia profesión cumplir con dos requisitos clave para las ayudas al alquiler o la compra de vivienda social.

La Comunitat Valenciana ha adoptado la "prioridad nacional", un concepto promovido por Vox y respaldado por el PP en varias comunidades, ahora aprobado en Les Corts bajo la presidencia de Juanfran Pérez Llorca. Esta medida, integrada en la ley de presupuestos, ha generado preocupación entre las Asociaciones Militares, que advierten de sus efectos negativos sobre las Fuerzas Armadas. La ley exige cinco años de empadronamiento para ayudas de alquiler y diez para vivienda social, algo inviable para militares que deben movilizarse frecuentemente. Miguel Peñarroya, presidente de ASFASPRO, critica que esta prioridad deje a los militares, y especialmente a los hispanoamericanos, en desventaja respecto a otros ciudadanos.

La Comunitat Valenciana ya tiene su prioridad nacional. Ya tiene ese concepto ideado por Vox que el PP ha firmado en comunidades como Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León y que, desde ya, se ha aprobado en Les Corts. Se ha aprobado con la presidencia de Juanfran Pérez Llorca. Se ha sustanciado en una ley, la de los presupuestos, de la que ya advierten sobre qué va a suponer. Y son las Asociaciones Militares quienes han alertado.

Porque las Fuerzas Armadas se van a ver negativamente afectadas con ese concepto de arraigo. "Quienes nos hemos comprometido a dar nuestra vida para defender a nuestra nación somos la última prioridad nacional. Es una paradoja", cuenta Miguel Peñarroya, presidente de ASFASPRO.

Porque eso de priorizar es un problema para ellos. Para los militares, para los que, por su profesión, han de movilizarse con mucha frecuencia. "Esto es llover sobre mojado", dice Peñarroya.

"Si tenemos en cuenta que ese militar cambia de destino de hoy para mañana porque tiene un ascenso, cierran su unidad o la trasladan y se va a una ciudad de residencia es difícil que tenga una habitación o un alojamiento para su familia", afirma.

Y es que esa prioridad nacional exige estar cinco años empadronado en el mismo sitio para recibir ayudas en el alquiler o cumplir diez años para la compra de vivienda social. Son dos requisitos casi imposibles para ellos.

"La grandilocuencia léxica es tremenda. ¡Prioridad nacional! Pero, ¿qué significa? Al final el que está obligado a dar su sangre por la nación va el último", cuenta Peñarroya.

Luego, los hispanoamericanos, que representan gran parte del personal militar: "¿Qué pasa con ellos? Es una traición. Aceptamos que mueran por la bandera, por la seguridad de España pero no les reconocemos los mismos derechos que al resto".

Porque quieren dar preferencia a los patriotas... olvidándose de los que en su día juraron la bandera de España.

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